Adiar segunda volta só com estado de emergência ou de sítio, diz constitucionalista

Adiar a segunda volta das eleições presidenciais, como defende André Ventura, só com declaração do estado de emergência ou do estado de sítio, disse à Renascença o constitucionalista Jorge Pereira da Silva. O país está em situação de calamidade até ao próximo domingo.



A proposta do candidato apoiado pelo Chega, de adiar a votação para a próxima semana, esbarra na lei eleitoral para a Presidência da República.

Jorge Pereira da Silva, professor da Universidade Católica, explica que já não há tempo para avançar com um processo para adiar as eleições em todo o país.

A possibilidade que resta é cada presidente de câmara das zonas afetadas pelo mau tempo pedir esse adiamento, tal como já fez a autarca de Alcácer do Sal.

As eleições, na sua globalidade, não poderão ser adiadas?

Não, isso parece-me de todo que não, porque a lei eleitoral para a Presidência da República é muito taxativa. Há uma primeira data que é marcada pelo próprio Presidente da República e a segunda data, correspondente à segunda volta, ocorre 21 dias depois da primeira volta.

Portanto, desse ponto de vista, não é possível: a lei não é alterável até domingo e, por conseguinte, as eleições, na sua globalidade, não poderão ser adiadas.

Mas teria sido possível se o pedido tivesse sido feito com mais antecedência?

Bom, depende da celeridade dos processos legislativos. Existem processos de urgência na Assembleia da República e, se tivesse havido uma iniciativa com uma tramitação muito célere, e se o Presidente da República, por sua vez, não utilizasse o seu prazo de promulgação — que é de 20 dias, embora possa promulgar mais cedo —, então talvez fosse possível.

Ainda assim, de um modo geral, nunca é aconselhável alterar leis eleitorais a meio de processos eleitorais, ou mesmo nos períodos imediatamente anteriores às eleições, porque isso pode gerar algumas dificuldades e dúvidas.

A lei eleitoral, sendo aprovada por uma maioria qualificada, poderia ter sido alterada se essa maioria existisse na Assembleia da República. No entanto, creio também que a situação atual que o país atravessa não era antecipável há cerca de 15 dias.