Adiar segunda volta só com estado de emergência ou de sítio, diz constitucionalista

05 fev, 2026 - 17:22 • Anabela Góis
Adiar a segunda volta das eleições presidenciais, como defende André Ventura, só com declaração do estado de emergência ou do estado de sítio, disse à Renascença o constitucionalista Jorge Pereira da Silva. O país está em situação de calamidade até ao próximo domingo.
A proposta do candidato apoiado pelo Chega, de adiar a votação para a próxima semana, esbarra na lei eleitoral para a Presidência da República.
Jorge Pereira da Silva, professor da Universidade Católica, explica que já não há tempo para avançar com um processo para adiar as eleições em todo o país.
A possibilidade que resta é cada presidente de câmara das zonas afetadas pelo mau tempo pedir esse adiamento, tal como já fez a autarca de Alcácer do Sal.
As eleições, na sua globalidade, não poderão ser adiadas?
Não, isso parece-me de todo que não, porque a lei eleitoral para a Presidência da República é muito taxativa. Há uma primeira data que é marcada pelo próprio Presidente da República e a segunda data, correspondente à segunda volta, ocorre 21 dias depois da primeira volta.
Portanto, desse ponto de vista, não é possível: a lei não é alterável até domingo e, por conseguinte, as eleições, na sua globalidade, não poderão ser adiadas.
Mas teria sido possível se o pedido tivesse sido feito com mais antecedência?
Bom, depende da celeridade dos processos legislativos. Existem processos de urgência na Assembleia da República e, se tivesse havido uma iniciativa com uma tramitação muito célere, e se o Presidente da República, por sua vez, não utilizasse o seu prazo de promulgação — que é de 20 dias, embora possa promulgar mais cedo —, então talvez fosse possível.
Ainda assim, de um modo geral, nunca é aconselhável alterar leis eleitorais a meio de processos eleitorais, ou mesmo nos períodos imediatamente anteriores às eleições, porque isso pode gerar algumas dificuldades e dúvidas.
A lei eleitoral, sendo aprovada por uma maioria qualificada, poderia ter sido alterada se essa maioria existisse na Assembleia da República. No entanto, creio também que a situação atual que o país atravessa não era antecipável há cerca de 15 dias.
Com eleições no próximo domingo, mas havendo vários municípios que não têm condições para as concretizar, algumas pessoas irão votar mais tarde, já conhecendo o resultado das eleições….
Não parece possível bloquear a contagem dos votos imediatamente após o fecho das urnas no domingo. Agora, tudo vai depender também do número de presidentes de câmara que decidam, tendo em conta a calamidade decretada nos respetivos municípios, abrir ou não as assembleias de voto.
Mesmo em municípios com extensão territorial significativa, haverá certamente núcleos urbanos que não estão afetados ao ponto de a eleição não se poder realizar. Portanto, diria que só não devem abrir aquelas assembleias de voto onde não existam, de todo, condições para que as pessoas se desloquem em segurança.
Fazem sentido as preocupações do candidato António José Seguro, que se mostrou particularmente preocupado com a possibilidade de haver uma grande abstenção e de o candidato vencedor acabar por ser eleito por uma margem mínima, como 51% ou 52%?
A experiência passada mostra que há sempre leituras políticas das eleições, como é evidente, mas também indica que a margem de vitória nunca condiciona significativamente a atuação do Presidente.
Recordo que Mário Soares e Cavaco Silva foram eleitos, em primeiras voltas, com diferenças percentuais muito pequenas em relação aos seus adversários.
É sempre preferível uma vitória mais expressiva, mas não é possível antecipar que um dos candidatos seja mais penalizado do que o outro pela abstenção. Essa é uma matéria muito debatida entre politólogos e especialistas. Sabe-se que a abstenção pode aumentar, mas não se sabe quem é mais penalizado por esse aumento.
Independentemente disso, o próximo Presidente da República, mesmo que seja eleito por uma pequena margem — mesmo que seja por um voto a mais —, não perderá força política. Seria preciso muito azar para que as freguesias onde a eleição não se possa realizar no domingo fossem decisivas para determinar o vencedor. Nada aponta nesse sentido.
Percebo algum nervosismo da parte dos candidatos, por razões diferentes, mas do ponto de vista constitucional o que importa é saber quem vence a segunda volta. Ponto final.