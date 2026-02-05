Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Casa Comum

Duarte Pacheco: "Porque é que se insiste num sistema como o SIRESP que falha sempre?"

05 fev, 2026 - 18:43 • José Pedro Frazão

O ex-deputado do PSD defende que competia ao Governo avisar os portugueses na véspera de um evento como a tempestade Kristin. O social-democrata diz que a existência de geradores é uma necessidade que devia ter sido acautelada por diversos agentes públicos e privados.

A+ / A-

O social-democrata Duarte Pacheco interroga-se sobre a decisão de continuar a apostar no SIRESP como sistema de comunicações de emergência e teme que esta rede volte a falhar na próxima catástrofe. O militante social-democrata questiona ainda a validade de planos de intervenção que não são colocados em prática.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Visto de fora - nunca tive essas responsabilidades - não compreendo porque é que se insiste num sistema que, sempre que é preciso, falha? E depois criam-se comissões de inquérito e planos de intervenção, com 500 mil páginas e sem medidas. Só que esses planos depois nunca passam do papel”, critica Duarte Pacheco no programa Casa Comum, da Renascença.

Num olhar sobre a resposta à tempestade Kristin, o ex-deputado considera que há uma responsabilidade na disponibilização de geradores que é partilhada por diversas entidades: empresários – “aqueles têm determinada dimensão, que dependem da energia elétrica para ter a sua empresa a funcionar e que nunca se lembraram de ter um gerador de prevenção” - as autarquias – “é um investimento que as pessoas até aceitam e compreendem perante aquilo que temos estado a viver” - e o próprio Estado – onde “o próprio Exército os devia ter disponibilizado de imediato”.

Tempestade Kristin: o que falhou e a ajuda que não se pediu à Europa
Tempestade Kristin: o que falhou e a ajuda que não se pediu à Europa

Duarte Pacheco defende que o Governo devia ter designado um membro do executivo para alertar os portugueses para a iminência de um evento extraordinário.

”As competências delegam-se, não se delega a responsabilidade, que é do Governo ou dos autarcas. Quem devia ter aparecido na véspera era um membro do Governo - a ministra da Administração Interna ou quem faz a coordenação política - a avisar os portugueses” para o fenómeno extremo que se previa.

Em jeito de remate com alguma dose de humor, Duarte Pacheco refere que, se não tivesse havido eleições presidenciais “ se calhar, o Governo já devia ter pensado, ou ainda poderá pensar, que aquando da remodelação, ao substituir a ministra pelo almirante Gouveia e Melo, as coisas funcionavam com outra eficácia e eficiência”.

No plano europeu, Duarte Pacheco aguarda a revisão “mais cedo ao mais tarde” do Plano de Recuperação e Resiliência, até porque alguns investimentos previstos para esta região e que não são passíveis de execução.

“Quando o Governo reúne com as empresas e lhes pede para que se concentrarem os seus meios nesta catástrofe, significa que há coisas em outras regiões do país que vão ser atrasadas porque os meios humanos são os mesmos e, ao serem atrasadas, também dificilmente já vão conseguir cumprir estes prazos.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)