Duarte Pacheco: "Porque é que se insiste num sistema como o SIRESP que falha sempre?"

Num olhar sobre a resposta à tempestade Kristin, o ex-deputado considera que há uma responsabilidade na disponibilização de geradores que é partilhada por diversas entidades: empresários – “aqueles têm determinada dimensão, que dependem da energia elétrica para ter a sua empresa a funcionar e que nunca se lembraram de ter um gerador de prevenção” - as autarquias – “é um investimento que as pessoas até aceitam e compreendem perante aquilo que temos estado a viver” - e o próprio Estado – onde “o próprio Exército os devia ter disponibilizado de imediato”.

“Visto de fora - nunca tive essas responsabilidades - não compreendo porque é que se insiste num sistema que, sempre que é preciso, falha? E depois criam-se comissões de inquérito e planos de intervenção, com 500 mil páginas e sem medidas. Só que esses planos depois nunca passam do papel”, critica Duarte Pacheco no programa Casa Comum, da Renascença .

O social-democrata Duarte Pacheco interroga-se sobre a decisão de continuar a apostar no SIRESP como sistema de comunicações de emergência e teme que esta rede volte a falhar na próxima catástrofe. O militante social-democrata questiona ainda a validade de planos de intervenção que não são colocados em prática.

Duarte Pacheco defende que o Governo devia ter designado um membro do executivo para alertar os portugueses para a iminência de um evento extraordinário.

”As competências delegam-se, não se delega a responsabilidade, que é do Governo ou dos autarcas. Quem devia ter aparecido na véspera era um membro do Governo - a ministra da Administração Interna ou quem faz a coordenação política - a avisar os portugueses” para o fenómeno extremo que se previa.

Em jeito de remate com alguma dose de humor, Duarte Pacheco refere que, se não tivesse havido eleições presidenciais “ se calhar, o Governo já devia ter pensado, ou ainda poderá pensar, que aquando da remodelação, ao substituir a ministra pelo almirante Gouveia e Melo, as coisas funcionavam com outra eficácia e eficiência”.

No plano europeu, Duarte Pacheco aguarda a revisão “mais cedo ao mais tarde” do Plano de Recuperação e Resiliência, até porque alguns investimentos previstos para esta região e que não são passíveis de execução.

“Quando o Governo reúne com as empresas e lhes pede para que se concentrarem os seus meios nesta catástrofe, significa que há coisas em outras regiões do país que vão ser atrasadas porque os meios humanos são os mesmos e, ao serem atrasadas, também dificilmente já vão conseguir cumprir estes prazos.”