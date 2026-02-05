​Esquerda disponível para alinhar com PSD e tirar menores de 16 anos das redes sociais

Os partidos de esquerda no Parlamento mostram abertura para alinhar com o PSD na limitação de acesso a redes sociais a menores de 16 anos. O projeto social-democrata deu entrada esta semana na Assembleia da República e a Renascença fez uma ronda pelos partidos com representação parlamentar O deputado do PS Pedro Delgado Alves afirma que “globalmente” estão “de acordo com o caminho” e a “posição de princípio é favorável”, embora admita que haja “questões técnicas a afinar”.

"Ao nível da definição da idade, era importante saber se permite, ou não, um período de tempo entre os 13 e os 16 anos em que também seria possível, com a autorização dos pais, a utilização das redes sociais, e há também que definir exatamente o que são redes sociais e como é que se faz a credenciação", exemplifica. Já o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, segue na mesma linha, declarando que estão "abertos a considerar esta possibilidade", mas adverte que tem de haver debate sobre o assunto. "Uma iniciativa destas deve ser sujeita a um debate público bastante rigoroso e participado por parte de quem tem uma apalavra certa a dizer sobre este assunto. Em função disso, como em outras matérias complexas, nós tomaremos uma posição definitiva", adianta.

Do lado do PCP, a líder da bancada parlamentar, Paula Santos, reconhece que a iniciativa do PSD “tem um objetivo meritório”, mas mostra-se preocupada com a “necessidade de proteção dos dados pessoais”. Não obstante, a parlamentar considera que o impacto do mundo digital sobretudo nos mais jovens é “um problema que está identificado” e que há “cada vez mais preocupações e alertas”, sendo, por isso necessário “tomar medidas para proteger as crianças e jovens”.