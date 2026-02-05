Ouvir
​Esquerda disponível para alinhar com PSD e tirar menores de 16 anos das redes sociais

05 fev, 2026 - 12:29 • Cristina Nascimento

Sociais-democratas entregaram projeto na Assembleia da República para limitar acesso dos jovens a redes sociais e outras plataformas. Numa ronda pelos partidos feita pela Renascença, Chega e Iniciativa Liberal não disseram, até ao momento, o que pensam sobre o assunto.

Os partidos de esquerda no Parlamento mostram abertura para alinhar com o PSD na limitação de acesso a redes sociais a menores de 16 anos.

O projeto social-democrata deu entrada esta semana na Assembleia da República e a Renascença fez uma ronda pelos partidos com representação parlamentar

O deputado do PS Pedro Delgado Alves afirma que “globalmente” estão “de acordo com o caminho” e a “posição de princípio é favorável”, embora admita que haja “questões técnicas a afinar”.

“Ao nível da definição da idade, era importante saber se permite, ou não, um período de tempo entre os 13 e os 16 anos em que também seria possível, com a autorização dos pais, a utilização das redes sociais, e há também que definir exatamente o que são redes sociais e como é que se faz a credenciação”, exemplifica.

Já o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, segue na mesma linha, declarando que estão “abertos a considerar esta possibilidade”, mas adverte que tem de haver debate sobre o assunto.

“Uma iniciativa destas deve ser sujeita a um debate público bastante rigoroso e participado por parte de quem tem uma apalavra certa a dizer sobre este assunto. Em função disso, como em outras matérias complexas, nós tomaremos uma posição definitiva”, adianta.

Do lado do PCP, a líder da bancada parlamentar, Paula Santos, reconhece que a iniciativa do PSD “tem um objetivo meritório”, mas mostra-se preocupada com a “necessidade de proteção dos dados pessoais”. Não obstante, a parlamentar considera que o impacto do mundo digital sobretudo nos mais jovens é “um problema que está identificado” e que há “cada vez mais preocupações e alertas”, sendo, por isso necessário “tomar medidas para proteger as crianças e jovens”.

Na bancada do Livre, também a líder parlamentar Isabel Mendes Lopes aplaude a iniciativa, mas identifica detalhes que, no entender do partido, devem ser acautelados, entre os quais verificar se é possível, ou não, verificar as idades dos utilizadores sem colocar em causa “o direito à privacidade e que dados a mais serão passados para estas plataformas”.

Isabel Mendes Lopes adverte ainda para a “atitude predatória” das redes na captação da atenção dos utilizadores e que é preciso “garantir quais é que são as responsabilidades do lado das plataformas”.

A proposta do PSD deu entrada da Assembleia da República a 2 de fevereiro, e nesta altura não é ainda conhecido o calendário para o processo legislativo. O socialista Pedro Delgado Alves considera que, “no mínimo, seis meses” serão necessários de forma a que se possa “fazer audições, recolher contributos, e fazer até uma consulta pública mais alargada”.

“Há muitas questões que têm mesmo de ficar bem resolvidas na lei para que seja operacionalizável, tentar fazer em menos tempo é difícil”, remata.

Nesta ronda pelos partidos, a Renascença também contactou o Chega e a Iniciativa Liberal, mas não foi possível até ao momento saber o que pensam sobre o projeto do PSD.

