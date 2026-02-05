Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Casa Comum

"Falhou uma voz de comando". Mariana Vieira da Silva critica falta de direção política na resposta à tempestade

05 fev, 2026 - 12:45 • José Pedro Frazão

A ex-ministra socialista diz que cabia ao Governo ordenar à administração pública a chamada atempada dos militares ao terreno devastado pela intempérie. No programa "Casa Comum", a deputada do PS critica a natureza confidencial do manual de procedimentos de crise do Governo e denuncia uma falha grave na gestão da crise entre Governo e Proteção Civil, ao nível do controlo dos combustíveis na região centro.

A+ / A-
Tempestade Kristin: o que falhou e a ajuda que não se pediu à Europa
Ouça aqui o casas Comum. Tempestade Kristin: o que falhou e a ajuda que não se pediu à Europa

Mariana Vieira da Silva denuncia a responsabilidade política do Governo na chamada tardia dos militares às operações de resposta à tempestade Kristin. No programa "Casa Comum" a ex-ministra do PS diz que cabia ao Governo ordenar à administração pública a chamada atempada dos militares ao terreno devastado pela intempérie.

"Se sabemos de várias fontes que as Forças Armadas tinham preparado as suas equipas, porque é que não se acionou? Esta resposta é técnica, mas, se não aconteceu, é política", critica a ex-ministra do PS na Renascença, assumido ter testemunhado ao longos dos anos a "enorme experiência" dos militares nestes teatros de operações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mariana Vieira da Silva considera que, além das funções legislativas, o Governo tem uma função de direção da administração pública. "E isso muitas vezes falha. Se não os chamaram, alguém tinha de pegar no telefone e dizer 'vocês não pedem para os militares virem para o terreno?"

A deputada socialista recusa separar as dimensões politica e técnica das respostas à tempestade Kristin. "A lei da proteção civil estabelece uma hierarquia de decisão que, desde logo é a nível municipal, é representada pelo poder político, que é o presidente da câmara do concelho em questão".

As dúvidas sobre quem comanda

A ex-ministra da Presidência questiona mesmo quem é o ministro deste Governo que comanda a resposta em termos de crise. "É Leitão Amaro ou a ministra da Administração Interna? Quem é? Não sabemos, nunca sabemos nestes momentos de stress."

A deputada do PS diz que a estrutura de gestão de crise não funcionou porque não era possível seguir o manual de procedimentos.

"Como é que um manual de procedimentos de crise é confidencial? Pode haver uma parte mais sensível no plano, mas, quando nada é conhecido, dá a ideia de que o plano não é para ser conhecido pela hierarquia. Se o plano é confidencial, ele não existe, porque não é conhecido pela hierarquia que tem que decidir, e que aqui é muito alargada", denuncia Mariana Vieira da Silva que assume que "nos primeiros dias faltou a voz da Proteção Civil".

No entanto, insiste a antiga ministra, "essa é também uma responsabilidade do Governo, porque a coordenação vertical de tudo isto implica decidir quem é que fala em cada momento".

A juntar a este problema, Mariana Vieira da Silva junta-lhe um outro, uma "espécie de vaidade quase narcísica" de vários membros do Governo, "que querem aparecer a fazer coisas, mas não importa o quê".

Os exemplos citados são o vídeo publicado pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro, e a deslocação ao terreno do ministro da Defesa Nuno Melo.

Uma falha grave na operação

Mariana Vieira da Silva salvaguarda a posição da Proteção Civil face à responsabilidade do Governo. "Existia uma estratégia de definição destes tipos de catástrofes antes deste Governo. A Proteção Civil sabe como fazer, mas a Proteção Civil não legisla. A separação que se tem tentado fazer entre política e técnica não é possível, porque, em todos os momentos, há uma articulação de necessidades".

A deputada do PS denuncia uma falha grave na gestão da crise entre Governo e Proteção Civil, ao nível do controlo dos combustíveis na região centro.

"Quando houve a greve dos motoristas de matérias perigosas, a primeira coisa que o Governo anterior fez foi definir quem é que tem prioridade nos postos de combustível. Que eu saiba, isso nunca chegou a ser feito naqueles dias, e portanto, as ambulâncias teriam ficado sem combustível e os geradores [longe] dos lares e dos hospitais", argumenta a dirigente socialista.

A antiga ministra lança ainda culpas sobre a indefinição na reorganização dos comandos distritais da Proteção Civil.

"Estamos há um ano a ouvir dizer que se quer reorganizar a Proteção Civil para sair das regiões e voltar para os distritos. Este tipo de medida que se pré-anuncia e nunca se concretiza — além de eu ser contra e, por ser muito recente, a mudança ter de ser avaliada — cria uma instabilidade no terreno que, depois, nos momentos críticos, têm imensas consequências", critica Mariana Vieira da Silva.

Mecanismo Europeu já devia ter sido ativado

No plano europeu, a ex-ministra argumenta que o Governo tinha todas as condições para pedir a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

"A administração pública portuguesa tem pessoas que sabem muito bem quais são as regras, os benefícios, e em que circunstâncias se pode acionar o Mecanismo Europeu. Este já foi utilizado muitas vezes, até para eventos menos catastróficos do que este", clarifica a ex-ministra. Ressalvando não conhecer os dados concretos na posse do Governo, Mariana Vieira da Silva compara esta tragédia com eventos anteriores e diz não acreditar que os critérios para requerer a ajuda europeia não tenham sido atingidos.

"Acima de tudo, o tipo de diálogo que diz que 'o Mecanismo não tem lonas nem tem telhas' é completamente desnecessário e cria nos portugueses uma sensação de abandono por parte da Europa que não me parece justa", lamenta a deputada socialista na Renascença.

A dirigente do PS diz ainda que o Governo não usa já o dinheiro do PRR para esta catástrofe porque não quer mexer nos fundos à guarda do Banco de Fomento.

"O Banco de Fomento é um banco de desenvolvimento, não é exclusivamente um banco de apoio às empresas. O Governo tem decidido que toda aquela verba só pode ter um fim, que é o financiamento de empresas - que, aliás, pode ser absolutamente fundamental para esta região. Mas há outras medidas do PRR que vão ficar para trás, que o Governo deixa para trás porque quer", critica a ex-ministra no programa "Casa Comum".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias