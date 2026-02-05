"Falhou uma voz de comando". Mariana Vieira da Silva critica falta de direção política na resposta à tempestade

Mariana Vieira da Silva denuncia a responsabilidade política do Governo na chamada tardia dos militares às operações de resposta à tempestade Kristin. No programa "Casa Comum" a ex-ministra do PS diz que cabia ao Governo ordenar à administração pública a chamada atempada dos militares ao terreno devastado pela intempérie.

"Se sabemos de várias fontes que as Forças Armadas tinham preparado as suas equipas, porque é que não se acionou? Esta resposta é técnica, mas, se não aconteceu, é política", critica a ex-ministra do PS na Renascença, assumido ter testemunhado ao longos dos anos a "enorme experiência" dos militares nestes teatros de operações.

Mariana Vieira da Silva considera que, além das funções legislativas, o Governo tem uma função de direção da administração pública. "E isso muitas vezes falha. Se não os chamaram, alguém tinha de pegar no telefone e dizer 'vocês não pedem para os militares virem para o terreno?"

A deputada socialista recusa separar as dimensões politica e técnica das respostas à tempestade Kristin. "A lei da proteção civil estabelece uma hierarquia de decisão que, desde logo é a nível municipal, é representada pelo poder político, que é o presidente da câmara do concelho em questão".

As dúvidas sobre quem comanda

A ex-ministra da Presidência questiona mesmo quem é o ministro deste Governo que comanda a resposta em termos de crise. "É Leitão Amaro ou a ministra da Administração Interna? Quem é? Não sabemos, nunca sabemos nestes momentos de stress."

A deputada do PS diz que a estrutura de gestão de crise não funcionou porque não era possível seguir o manual de procedimentos.

"Como é que um manual de procedimentos de crise é confidencial? Pode haver uma parte mais sensível no plano, mas, quando nada é conhecido, dá a ideia de que o plano não é para ser conhecido pela hierarquia. Se o plano é confidencial, ele não existe, porque não é conhecido pela hierarquia que tem que decidir, e que aqui é muito alargada", denuncia Mariana Vieira da Silva que assume que "nos primeiros dias faltou a voz da Proteção Civil".

No entanto, insiste a antiga ministra, "essa é também uma responsabilidade do Governo, porque a coordenação vertical de tudo isto implica decidir quem é que fala em cada momento".

A juntar a este problema, Mariana Vieira da Silva junta-lhe um outro, uma "espécie de vaidade quase narcísica" de vários membros do Governo, "que querem aparecer a fazer coisas, mas não importa o quê".

Os exemplos citados são o vídeo publicado pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro, e a deslocação ao terreno do ministro da Defesa Nuno Melo.

Uma falha grave na operação

Mariana Vieira da Silva salvaguarda a posição da Proteção Civil face à responsabilidade do Governo. "Existia uma estratégia de definição destes tipos de catástrofes antes deste Governo. A Proteção Civil sabe como fazer, mas a Proteção Civil não legisla. A separação que se tem tentado fazer entre política e técnica não é possível, porque, em todos os momentos, há uma articulação de necessidades".

A deputada do PS denuncia uma falha grave na gestão da crise entre Governo e Proteção Civil, ao nível do controlo dos combustíveis na região centro.

"Quando houve a greve dos motoristas de matérias perigosas, a primeira coisa que o Governo anterior fez foi definir quem é que tem prioridade nos postos de combustível. Que eu saiba, isso nunca chegou a ser feito naqueles dias, e portanto, as ambulâncias teriam ficado sem combustível e os geradores [longe] dos lares e dos hospitais", argumenta a dirigente socialista.

A antiga ministra lança ainda culpas sobre a indefinição na reorganização dos comandos distritais da Proteção Civil.

"Estamos há um ano a ouvir dizer que se quer reorganizar a Proteção Civil para sair das regiões e voltar para os distritos. Este tipo de medida que se pré-anuncia e nunca se concretiza — além de eu ser contra e, por ser muito recente, a mudança ter de ser avaliada — cria uma instabilidade no terreno que, depois, nos momentos críticos, têm imensas consequências", critica Mariana Vieira da Silva.

Mecanismo Europeu já devia ter sido ativado

No plano europeu, a ex-ministra argumenta que o Governo tinha todas as condições para pedir a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

"A administração pública portuguesa tem pessoas que sabem muito bem quais são as regras, os benefícios, e em que circunstâncias se pode acionar o Mecanismo Europeu. Este já foi utilizado muitas vezes, até para eventos menos catastróficos do que este", clarifica a ex-ministra. Ressalvando não conhecer os dados concretos na posse do Governo, Mariana Vieira da Silva compara esta tragédia com eventos anteriores e diz não acreditar que os critérios para requerer a ajuda europeia não tenham sido atingidos.

"Acima de tudo, o tipo de diálogo que diz que 'o Mecanismo não tem lonas nem tem telhas' é completamente desnecessário e cria nos portugueses uma sensação de abandono por parte da Europa que não me parece justa", lamenta a deputada socialista na Renascença.

A dirigente do PS diz ainda que o Governo não usa já o dinheiro do PRR para esta catástrofe porque não quer mexer nos fundos à guarda do Banco de Fomento.

"O Banco de Fomento é um banco de desenvolvimento, não é exclusivamente um banco de apoio às empresas. O Governo tem decidido que toda aquela verba só pode ter um fim, que é o financiamento de empresas - que, aliás, pode ser absolutamente fundamental para esta região. Mas há outras medidas do PRR que vão ficar para trás, que o Governo deixa para trás porque quer", critica a ex-ministra no programa "Casa Comum".