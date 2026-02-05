Ouvir
Marcelo adia viagem a Espanha e não tem nova data marcada

05 fev, 2026 - 15:31 • Manuela Pires

Marcelo Rebelo de Sousa adiou, pela segunda vez, a visita a Espanha prevista para esta sexta-feira.

Depois de uma conversa ao telefone com o Rei, esta quinta-feira, a decisão foi tomada. Marcelo já não vai a Espanha.

"O Presidente da República e o Rei de Espanha realizaram uma conversa telefónica e decidiram, com a concordância dos governos da Espanha e de Portugal, suspender a visita planeada para amanhã, devido aos efeitos da Tempestade Leonardo, e procurar uma nova data", lê-se numa nota da Presidência da República.

A visita a Espanha deveria ter começado esta quinta-feira com uma receção na residência do embaixador, mas esta terça-feira a embaixada comunicou aos jornalistas que esse evento estava cancelado. Horas mais tarde, já com o presidente da república no terreno a verificar os efeitos das tempestades, Marcelo Rebelo de Sousa decide encurtar a visita para apenas um dia.

Segundo o site da Casa Real Espanhola, estava previsto um encontro com o Rei Filipe VI às 12:40 seguido de um almoço a que se juntava a rainha Letizia.

Ao fim da manhã o Presidente falou ao telefone com o Rei e os dois decidiram adiar a visita que ainda não tem nova data marcada.

Esta é a segunda vez que Marcelo Rebelo de Sousa adia a visita a Espanha, a pouco mais de um mês de abandonar o cargo, sendo que a primeira foi em dezembro e por razões de saúde quando o presidente foi operado a uma hérnia encarcerada.

