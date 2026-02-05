Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Diplomacia

Marcelo adia viagem a Espanha e não tem nova data marcada

05 fev, 2026 - 15:31 • Manuela Pires

Marcelo Rebelo de Sousa adiou, pela segunda vez, a visita a Espanha prevista para esta sexta-feira.

A+ / A-

Depois de uma conversa ao telefone com o Rei, esta quinta-feira, a decisão foi tomada. Marcelo já não vai a Espanha.

"O Presidente da República e o Rei de Espanha realizaram uma conversa telefónica e decidiram, com a concordância dos governos da Espanha e de Portugal, suspender a visita planeada para amanhã, devido aos efeitos da Tempestade Leonardo, e procurar uma nova data", lê-se numa nota da Presidência da República.

A visita a Espanha deveria ter começado esta quinta-feira com uma receção na residência do embaixador, mas esta terça-feira a embaixada comunicou aos jornalistas que esse evento estava cancelado. Horas mais tarde, já com o presidente da república no terreno a verificar os efeitos das tempestades, Marcelo Rebelo de Sousa decide encurtar a visita para apenas um dia.

Segundo o site da Casa Real Espanhola, estava previsto um encontro com o Rei Filipe VI às 12:40 seguido de um almoço a que se juntava a rainha Letizia.

Ao fim da manhã o Presidente falou ao telefone com o Rei e os dois decidiram adiar a visita que ainda não tem nova data marcada.

Esta é a segunda vez que Marcelo Rebelo de Sousa adia a visita a Espanha, a pouco mais de um mês de abandonar o cargo, sendo que a primeira foi em dezembro e por razões de saúde quando o presidente foi operado a uma hérnia encarcerada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 05 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias