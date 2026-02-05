Marcelo admite adiamento de eleições presidenciais em alguns municípios

No entanto, o mesmo pode não se estar a passar-se, por exemplo, em Alcácer do Sal, que visitou esta manhã e que, como a Renascença relata, acordou submersa esta quinta-feira.

No terreno, o Presidente da República admite que a "situação genérica" indica que a maioria das autarquias "normalizou" após a passagem da depressão Kristin e Leonardo, e que a maior parte dos autarcas lhe asseguram que "tudo indica que é possível" manter a segunda volta das eleições presidenciais para este domingo, dia 8 de fevereiro.

Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu, esta quinta-feira, que o sufrágio poderá não acontecer no próximo domingo em alguns dos municípios mais fustigados pelo mau tempo.

Nos casos em que haja situação de calamidade, defende Marcelo, "é preciso ter muito bom senso" para perceber que, "nestas condições, há outra prioridade mais urgente, mais imediata".

"Mas isso é uma decisão do presidente da Câmara", relembra o Presidente da República, que assegura que essa faculdade está na lei, mas a decisão é sempre dos autarcas. A lei permite que, em situações de calamidade, o voto possa ser adiado por sete dias.

"A palavra decisiva é do ou da presidente da câmara, não é nem do Presidente da República, nem do Governo, nem da Assembleia da República", reitera Marcelo, aos jornalistas, durante uma visita a Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal. A baixa da cidade alentejana, vale a pena recordar, está inundada desde a quarta-feira da semana passada, tendo acordado ainda mais submersa esta quinta-feira.

Apesar do cenário, o Chefe de Estado admitiu, mesmo assim, fazer uma comunicação ao país no próximo sábado para apelar ao voto "noutros pontos do país em que possa ter chovido ou chova, mas em que há condições para votar".

Se assim for eu poderei vir, porventura, e com a evolução da situação, a fazer um apelo breve ao voto", assegura.

[Notícia atualizada às 12h07 de 5 de fevereiro de 2025 com mais declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República]