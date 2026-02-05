Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Marcelo admite adiamento de eleições presidenciais em alguns municípios

05 fev, 2026 - 11:51 • Daniela Espírito Santo

Presidente da República fala em "bom senso" e diz que, "nestas condições" de mau tempo, "há outra prioridade mais urgente". No entanto, relembra que o adiamento, permitido por lei, deve ser decidido pelos respetivos presidentes da Câmara.

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu, esta quinta-feira, que o sufrágio poderá não acontecer no próximo domingo em alguns dos municípios mais fustigados pelo mau tempo.

No terreno, o Presidente da República admite que a "situação genérica" indica que a maioria das autarquias "normalizou" após a passagem da depressão Kristin e Leonardo, e que a maior parte dos autarcas lhe asseguram que "tudo indica que é possível" manter a segunda volta das eleições presidenciais para este domingo, dia 8 de fevereiro.

No entanto, o mesmo pode não se estar a passar-se, por exemplo, em Alcácer do Sal, que visitou esta manhã e que, como a Renascença relata, acordou submersa esta quinta-feira.

Manhã submersa em Alcácer do Sal. Água subiu dois metros em 10 minutos

Mau tempo

Manhã submersa em Alcácer do Sal. Água subiu dois metros em 10 minutos

O vereador da Proteção Civil de Alcácer do Sal est(...)

Nos casos em que haja situação de calamidade, defende Marcelo, "é preciso ter muito bom senso" para perceber que, "nestas condições, há outra prioridade mais urgente, mais imediata".

"Mas isso é uma decisão do presidente da Câmara", relembra o Presidente da República, que assegura que essa faculdade está na lei, mas a decisão é sempre dos autarcas. A lei permite que, em situações de calamidade, o voto possa ser adiado por sete dias.

"A palavra decisiva é do ou da presidente da câmara, não é nem do Presidente da República, nem do Governo, nem da Assembleia da República", reitera Marcelo, aos jornalistas, durante uma visita a Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal. A baixa da cidade alentejana, vale a pena recordar, está inundada desde a quarta-feira da semana passada, tendo acordado ainda mais submersa esta quinta-feira.

Apesar do cenário, o Chefe de Estado admitiu, mesmo assim, fazer uma comunicação ao país no próximo sábado para apelar ao voto "noutros pontos do país em que possa ter chovido ou chova, mas em que há condições para votar".

Se assim for eu poderei vir, porventura, e com a evolução da situação, a fazer um apelo breve ao voto", assegura.

[Notícia atualizada às 12h07 de 5 de fevereiro de 2025 com mais declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias