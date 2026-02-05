Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Mau tempo. Câmara de Alcácer do Sal decide adiar eleições no concelho

05 fev, 2026 - 13:44 • Lusa

O Presidente da República, que visitou as zonas inundadas da baixa de Alcácer do Sal esta quinta-feira, admitiu que alguns municípios poderão decidir adiar as eleições presidenciais devido à situação de calamidade.

A+ / A-

A presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, decidiu esta quinta-feira adiar as eleições presidenciais de domingo no concelho, devido à situação de calamidade, tendo já comunicado essa intenção à Comissão Nacional de Eleições (CNE).

"Já tínhamos refletido ontem [quarta-feira] e falado com os presidentes de junta sobre essa eventualidade e hoje concretizámos com o envio às entidades competentes dessa decisão de não realizar as eleições" este domingo, revelou Clarisse Campos, em declarações à agência Lusa.

Segundo a presidente da Câmara de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, que após a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comunicou essa decisão à CNE, não estão reunidas as condições para a realização do ato eleitoral.

"Não temos mesmo condições. Temos muitas localidades que estão isoladas, algumas delas onde funcionam mesas de voto. Temos toda a zona baixa da cidade completamente inundada", pelo que "era impensável que o ato eleitoral se realizasse com as mínimas condições", reconheceu.

Considerando que em Alcácer do Sal, um dos concelhos abrangidos pela situação de calamidade decretada pelo Governo até domingo, "a situação ainda é mais grave do que na semana passada", a autarca reforçou que "a decisão será a de não realizar o ato eleitoral", para já, para as presidenciais.

O Presidente da República, que hoje visitou as zonas inundadas da baixa de Alcácer do Sal, admitiu que alguns municípios poderão decidir adiar as eleições presidenciais devido à situação de calamidade.

"A palavra decisiva é do presidente de câmara, ou da presidente de câmara, não é nem do Presidente da República, nem do Governo, nem da Assembleia da República", disse, acrescentando que "não havendo condições, está lá previsto, em caso de calamidade, exercer esse poder e, portanto, permite, que as eleições sejam oito dias depois, sete dias depois".

Questionada sobre se estas palavras foram um incentivo, Clarisse Campos manteve que a questão já estava "praticamente decidida".

"Mas obviamente que aquilo que o Presidente da República disse é correto. Podem existir locais onde não seja necessário, mas aqui na cidade qualquer pessoa que se desloque à cidade e que observe como estamos, percebe que é completamente impensável realizar o ato eleitoral no domingo", sustentou.

Sobre uma nova data, a autarca referiu que, "em conformidade com a lei", o próximo ato eleitoral teria de se realizar "na semana seguinte". No entanto, disse "aguardar pela decisão das entidades competentes".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)