Eurico Brilhante Dias

Mau tempo: PS elogia "autarcas inexcedíveis" e critica resposta do Governo

05 fev, 2026 - 08:01 • Ricardo Vieira

Eurico Brilhante Dias considera que "o Governo não conseguiu nas primeiras 48 horas tomar a liderança" da situação e ainda não ativou o mecanismo europeu de proteção civil.

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, elogia os "autarcas inexcedíveis" na resposta à devastação provocada pelo mau tempo da última semana e deixas críticas ao Governo de Luís Montenegro.

Numa mensagem divulgada esta quinta-feira nas redes sociais, Eurico Brilhante Dias destaca "o esforço, a dedicação e reconhece aquilo que os autarcas", independentemente da cor política, "têm vindo a fazer neste momento difícil", nos concelhos da região Centro e também no distrito de Setúbal.

O presidente do grupo parlamentar do PS considera que os presidentes de câmara "estão na linha da frente" no apoio às famílias e garante que podem contar com um Partido Socialista.

"Quando as famílias não têm dinheiro, porque não receberam o salário para poderem comer e pagar partes das suas contas, em particular os medicamentos, são eles que vão a correr para que com telhas e outras soluções possam tapar as casas para que não chove lá dentro quando a intempérie continua."

E se os autarcas merecem palavras de elogio e de agradecimento pelo trabalho realizado nos últimos dias após a tempestade Kristin, que deixou seis dezenas de concelhos em estado de calamidade, o mesmo já não acontece em relação ao desempenho do Governo da AD.

"Se é verdade que a Proteção Civil, em particular se o Governo não conseguiu nas primeiras 48 horas tomar a liderança de um processo tão difícil, se continuamos à espera que o mecanismo europeu [de proteção civil] possa ser chamado para nos ajudar a enfrentar este momento tão difícil, os autarcas foram inexcedíveis. Autarcas de diferentes partidos, autarcas também independentes, não apenas de partidos", sublinha Eurico Brilhante Dias.

O líder parlamentar termina a sua mensagem com a garantia de que os presidentes das câmara afetadas pelo temporal, que têm sido a "grande frente de combate num momento muito difícil", não estão sozinhos: "é preciso dizer aqui estamos, ao vosso lado, para ajudar".

