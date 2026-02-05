Montenegro contra adiamento de segunda volta das presidenciais

Sobre a possibilidade de se adiar a segunda volta das eleições presidenciais, o primeiro-ministro assume que cada autarquia pode decidir fazê-lo localmente, mas considera que há condições para a ida às urnas no próximo domingo.

“A leitura que fazemos da situação é que no terreno há alguns constrangimentos, que na grande maioria dos casos são superáveis. Temos de garantir, em primeiro lugar, que todas as seções de voto podem abrir em condições de segurança e em condições de acessibilidade”, afirmou Luís Montenegro, em conferência de imprensa.

Devido aos efeitos do mau tempo, Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Pombal já pediram o adiamento da segunda volta das eleições presidenciais, agendadas para domingo 8 de fevereiro. Os eleitores daqueles concelhos vão a votos a 15 de fevereiro.

O candidato André Ventura pediu esta quinta-feira o adiamento da segunda volta em todo o país, uma cenário já rejeitado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Adiar a segunda volta das eleições presidenciais, como defende André Ventura, só com declaração do estado de emergência ou do estado de sítio, disse à Renascença o constitucionalista Jorge Pereira da Silva.