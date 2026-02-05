"Nogueira de Brito foi um dos melhores parlamentares do século XX"

Paulo Portas recorda José Luís Nogueira de Brito, antigo deputado e líder parlamentar centrista, cuja morte foi conhecida esta quarta-feira, como “um dos melhores parlamentares que Portugal conheceu no século XX”. Em declarações à Renascença, o ex-líder do CDS destaca as qualidades singulares de Nogueira de Brito.

“Tinha uma base cultural, económica e política muito sustentada. Era de uma enorme vivacidade nos debates. Nunca deixou de respeitar os seus adversários, usava o sentido de humor com muito brilho e acho que muita gente se lembra, mesmo naquele grupo parlamentar pequeno, mas cheio de qualidade, das intervenções do Dr. Nogueira de Brito, que nunca passavam indiferentes”, recorda Paulo Portas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Era um grande político e respeitado por todos. Não faltava ao respeito a ninguém e respeitava as ideias dos outros, mesmo se discordasse. Sei que tal não está na moda. Está na moda a gritaria, mas ele não era esse género de políticos”, aponta ainda.

O também antigo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sublinha a importância do contributo de José Luís Nogueira de Brito para o sistema de Segurança Social, ainda antes do 25 de Abril.

“Sendo um homem a favor de uma economia de mercado, e nesse sentido, se quiser, liberal, era muito social e democrata-cristão em questões de exclusão, vulnerabilidade e de pobreza. Ele é uma das pessoas essenciais na fundação da segurança social dos rurais, no período de Marcelo Caetano. Portugal mão tinha Segurança Social para as populações que viviam da agricultura e ele foi uma das pessoas essenciais para lançar esse sistema”, refere.

O CDS-PP anunciou, esta quarta-feira, a morte do militante, dirigente, deputado e antigo líder parlamentar José Luís Nogueira de Brito, aos 88 anos.

"José Luís Nogueira de Brito é uma das grandes referências do CDS-PP, da democracia portuguesa e de Portugal", assinalou o partido, numa nota de pesar.

Nogueira de Brito foi deputado à Assembleia da República por Braga, presidente da Comissão de Saúde, Segurança Social e Família e presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP.

Além disso, foi ainda vice-presidente da Comissão Política e presidente do Conselho Nacional do CDS-PP.