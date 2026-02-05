Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
Presidenciais

Quatro câmaras já pediram adiamento das eleições

05 fev, 2026 - 22:24 • Ricardo Vieira

Devido aos efeitos do mau tempo, Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos, Pombal e Golegã vão a votos uma semana mais tarde, a 15 de fevereiro.

Quatro câmaras municipais pediram esta quinta-feira o adiamento da segunda volta das eleições presidenciais marcadas para domingo, 8 de fevereiro.

Devido aos efeitos do mau tempo, Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos, Pombal e Golegã vão a votos uma semana mais tarde, a 15 de fevereiro.

A autarca de Alcácer do Sal foi a primeira a pedir o adiamento da segunda volta no concelho que está a ser assolada por cheias provocadas pela subida das águas do rio Sado.

A possibilidade de um município pedir o adiamento das eleições presidenciais está prevista na lei eleitoral.

"O reconhecimento da impossibilidade de a eleição se efetuar e o seu adiamento competem ao presidente da câmara municipal ou, nas Regiões Autónomas, ao Representante da República", indica a legislação.

Enquanto o resto do país vai escolher no domingo entre os candidatos António José Seguro e André Ventura, os eleitores de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos, Pombal e Golegã são chamados a votar uma semana depois.

O candidato André Ventura defendeu esta quinta-feira o adiamento da segunda volta em todo o país, devido aos efeitos do mau tempo.

A possibilidade já foi rejeitada pela Comissão Nacional de Eleições e pelo Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou esta quinta-feira que a lei eleitoral não foi mudada e não permite adiar as eleições presidenciais na globalidade do país, como defendeu o candidato André Ventura, apenas em determinadas localidades atingidas por intempéries.

Adiar a segunda volta das eleições presidenciais só com declaração do estado de emergência ou do estado de sítio, disse à Renascença o constitucionalista Jorge Pereira da Silva.

Tópicos
Saiba Mais
