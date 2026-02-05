Ouvir
Seguro com grande vantagem em nova sondagem de segunda volta

05 fev, 2026 - 10:34 • Diogo Camilo

Candidato apoiado pelo PS tem mais de 65% das intenções de voto, enquanto André Ventura tem pouco mais de 30%. No entanto, três em cada quatro pessoas que não votaram na primeira volta estão mais inclinadas em votar Ventura.

António José Seguro surge na frente de mais uma sondagem, que coloca André Ventura a mais de 30 pontos de distância e mostra apenas 5% dos eleitores indecisos.

No barómetro da Aximage para o Diário de Notícias, o candidato apoiado pelo PS tem 65,4% das intenções de voto já depois da distribuição de indecisos, enquanto André Ventura regista 30,3%. Além destes, 3,3% dos inquiridos dizem que vão votar em branco e 1,1% nulo.

Para a sondagem foram entrevistadas 607 pessoas, entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, para uma margem de erro máxima de +/- 4,0%, com um intervalo de confiança de 95%.

No estudo, a abstenção refletiu-se em 23,2%, mas a sondagem avisa que ainda não refletirá totalmente os efeitos do mau tempo da última semana.

Entre quem votou noutros candidatos na primeira volta, Seguro consegue 80% dos eleitores de Marques Mendes, 78% dos eleitores de Gouveia e Melo e 65% dos eleitores de Cotrim de Figueiredo, enquanto André Ventura tem cerca de 14%, 17% e 19% nos mesmos eleitorados.

Já entre quem se absteve, André Ventura consegue mais votos: três em cada quatro pessoas que não votaram estão mais inclinadas em votar Ventura, enquanto a outra em Seguro.

