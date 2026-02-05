Seguro com grande vantagem em nova sondagem de segunda volta

António José Seguro surge na frente de mais uma sondagem, que coloca André Ventura a mais de 30 pontos de distância e mostra apenas 5% dos eleitores indecisos.

No barómetro da Aximage para o Diário de Notícias, o candidato apoiado pelo PS tem 65,4% das intenções de voto já depois da distribuição de indecisos, enquanto André Ventura regista 30,3%. Além destes, 3,3% dos inquiridos dizem que vão votar em branco e 1,1% nulo.

Para a sondagem foram entrevistadas 607 pessoas, entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, para uma margem de erro máxima de +/- 4,0%, com um intervalo de confiança de 95%.

No estudo, a abstenção refletiu-se em 23,2%, mas a sondagem avisa que ainda não refletirá totalmente os efeitos do mau tempo da última semana.

Entre quem votou noutros candidatos na primeira volta, Seguro consegue 80% dos eleitores de Marques Mendes, 78% dos eleitores de Gouveia e Melo e 65% dos eleitores de Cotrim de Figueiredo, enquanto André Ventura tem cerca de 14%, 17% e 19% nos mesmos eleitorados.

Já entre quem se absteve, André Ventura consegue mais votos: três em cada quatro pessoas que não votaram estão mais inclinadas em votar Ventura, enquanto a outra em Seguro.