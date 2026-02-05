Ouvir
"Sondagens não elegem Presidentes". Seguro pede "legitimidade reforçada" para evitar "pesadelo"

05 fev, 2026 - 12:43 • Daniela Espírito Santo , Susana Madureira Martins

Candidato presidencial avisa contra o risco de uma vitória curta graças à abstenção. Aos jornalistas, lamenta o mau tempo e defende que "o Estado português não está preparado para reagir a catástrofes". Pede, ainda, que se cumpra a lei e se possa adiar a votação nos municípios em estado de calamidade caso não haja condições para exercer o direito de voto.

Ouça a peça de Susana Madureira Martins com o candidato presidencial António José Seguro

António José Seguro considera que obter um resultado entre os 50 e 52% na segunda volta das eleições presidenciais seria um "risco inaceitável". Preocupado com o risco de uma vitória curta graças a uma maior abstenção na segunda volta, o candidato presidencial pede "legitimidade reforçada" no próximo domingo.

O candidato, apoiado pelo PS, esteve esta tarde numa ação de campanha em Lisboa e mantém, por isso, o apelo ao voto perante o "pesadelo" que seria, para quem o quer como Presidente da República, não ir votar e acabar, assim, por eleger o seu opositor.

"Quem ganha eleições são os votos dos portugueses quando são contados", relembra Seguro, que considera que seria "completamente surpreendente" e "mesmo um pesadelo" se os quem o quer apoiar não fosse votar e permitisse, assim, que "seja outro a vencer as eleições".

"Não arrisquem"

"É muito importante que os portugueses decidam quem é o Presidente da República que querem e não deixem que sejam outros a escolher e a fazer escolhas por eles", insiste.

"As pessoas têm a sua escolha e julgo que nunca houve em Portugal uma escolha tão simples de fazer, porque são dois caminhos completamente diferentes e dois perfis de candidatos completamente diferentes", começa por dizer Seguro, pedindo aos portugueses para que "não arrisquem". "Não arrisquem e façam o voto do lado certo", reitera até porque, para Seguro, uma vitória curta significa menos força política para exercer o mandato.

"Naturalmente, quantos mais votos a candidatura que eu protagonizo tiver mais legitimidade eleitoral terá", acrescenta o candidato socialista.

"Ninguém pode ser prejudicado no seu direito de votar"

O candidato presidencial apoiado pelo PS falava esta tarde aos jornalistas à margem de uma ação de campanha em Cascais. Aos jornalistas, António José Seguro disse considerar que "ninguém pode ser prejudicado" no direito de voto se houver eleições adiadas nalguns concelhos por causa do temporal. Se tal cenário acontecer, Seguro espera que aconteça no menor número de concelhos e que seja dada uma "segunda oportunidade" a quem não conseguir exercer o seu direito de voto por força das circunstâncias inerentes ao mau tempo que assola partes de Portugal Continental.

"As pessoas têm todo o direito de votar", reitera o candidato, para quem "não pode haver obstáculos" a quem quiser votar.

"Não podemos viver de improviso". Seguro critica atuação do Governo

O candidato presidencial António José Seguro voltou, esta quinta-feira, a defender que "o Estado português não está preparado para reagir a catástrofes". "E tem de estar. Tem de estar", reiterou Seguro, aos jornalistas, em Cascais.

Quanto à possibilidade da votação ser adiada nos municípios em estado de calamidade devido ao meu tempo, Seguro concorda com a posição de Marcelo Rebelo de Sousa e diz que "tem de se cumprir a lei".

"Preferíamos que esta situação nunca tivesse acontecido mas ninguém pode ser impedido de exercer o seu direito de voto e é isso que eu julgo que deve ser feito em condições de segurança", admite.

Tal como Marcelo, também Seguro entende que, perante o cenário que se vive no país graças ao mau tempo, ajudar as populações é a principal prioridade. "Enquanto houver uma família que não tenha luz ou água, enquanto houver estradas intransitáveis e empresas que não reúnam condições para trabalhar tem de ser essa a nossa prioridade", defende.

"As sondagens não elegem Presidentes"

O candidato apoiado pelo Partido Socialista adianta estar a viver "estes dias com muita angústia" e repete várias vezes que "há algo que é claro para toda a gente": "o Estado não está preparado para reagir a situações desta natureza e tem de estar". "Tem de estar preparado para acudir as pessoas e as empresas. Não consigo compreender como é que ainda não se restabeleceu a energia a toda a gente", reitera, lamentando que se viva "numa situação de improviso". "Temos de organizar, planear. Temos de passar para essa cultura e eu quero contribuir para que essa cultura exista no país", assegura o candidato.

"O Estado português não tem condições para responder a tempo e horas a estas situações", repetiu mais uma vez, garantindo querer fazer parte da solução caso seja eleito Presidente da República. Sobre o cargo, não canta, para já, vitória, até porque "as sondagens não elegem Presidentes", mas apela a que, quem tiver condições para votar, o faça no próximo domingo.

