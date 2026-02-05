Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Ventura vai propor adiamento das eleições presidenciais por uma semana

05 fev, 2026 - 14:51 • Diogo Camilo , Filipa Ribeiro

Candidato presidencial diz que "não há portugueses de primeira e de segunda" e que "não há condições para disputar eleições neste contexto". Vai falar com Seguro e Marcelo para adiar eleições para 15 de fevereiro.

A+ / A-
André Ventura propõe adiamento da segunda volta das eleições para 15 de fevereiro
Ouça a peça da jornalista Filipa Ribeiro.

O candidato presidencial André Ventura vai propor esta quinta-feira o adiamento do ato eleitoral de segunda volta das presidenciais por uma semana, devido à situação de mau tempo que afeta o país desde a semana passada.

Em São Bartolomeu de Messines, Ventura diz que um político "tem que responder e reagir ao que está a acontecer" e "estar ao lado do seu país" e faz o apelo ao Presidente da República, a António José Seguro e às várias câmaras municipais para que a segunda volta se realize no dia 15 de fevereiro, à semelhança do que vai acontecer em Álcacer do Sal.

"Neste momento, a última preocupação das pessoas são eleições, são votos. As pessoas estão sem telhados, estão sem luz, sem abastecimento, sem comunicações. Não temos condições para disputar eleições neste contexto", afirmou Ventura.

"Nenhuma eleição é mais importante do que ajudar a população que nos elege", defendeu o candidato apoiado pelo Chega, que pede que todos os portugueses votem ao mesmo tempo, indicando que "não há portugueses de primeira e de segunda".

"Metade do país a votar e outra metade a não votar? Isto faz algum sentido?", questionou Ventura, considerando que deve ser pedido "à Comissão Nacional de Eleições" (CNE) o adiamento das presidenciais para meados de fevereiro".

A organização do ato eleitoral compete, de acordo com a lei, à Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, tendo a CNE o papel de fiscalizar e garantir a isenção e igualdade de tratamento das candidaturas.

Quanto à Lei Eleitoral do Presidente da República, apenas prevê a não realização da votação em determinadas assembleias de voto, e não no país em geral, quando ocorrer "alguma calamidade no dia marcado para as eleições ou nos três dias anteriores". Estabelece que nesses casos "o reconhecimento da impossibilidade de a eleição se efetuar e o seu adiamento competem ao presidente da câmara municipal ou, nas regiões autónomas, ao representante da República".

Os 68 concelhos em situação de calamidade após a passagem da depressão Kristin têm 17,1% da população residente em Portugal e 16,7% da área total. Em muitas das freguesias, ainda sem eletricidade, existirão dificuldades no acesso ao voto nas eleições presidenciais de domingo. No total da área afetada, estão inscritos 1.589.165 eleitores (14,4% do total).

[notícia atualizada às 16h01]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)