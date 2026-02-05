Ouvir
Ventura vai propor adiamento das eleições presidenciais por uma semana

05 fev, 2026 - 14:51 • Diogo Camilo , Filipa Ribeiro

Candidato presidencial diz que "não há portugueses de primeira e de segunda" e que "não há condições para disputar eleições neste contexto". Vai falar com Seguro e Marcelo para adiar eleições para 15 de fevereiro.

Ventura vai propor adiamento das eleições presidenciais por uma semana
Ouça as declarações de André Ventura. Foto: Tiago Petinga/Lusa

[em atualização]

O candidato presidencial André Ventura vai propor esta quinta-feira o adiamento do ato eleitoral de segunda volta das presidenciais por uma semana, devido à situação de mau tempo que afeta o país desde a semana passada.

Em São Bartolomeu de Messines, Ventura diz que um político "tem que responder e reagir ao que está a acontecer" e "estar ao lado do seu país" e faz o apelo ao Presidente da República, a António José Seguro e às várias câmaras municipais para que a segunda volta se realize no dia 15 de fevereiro, à semelhança do que vai acontecer em Álcacer do Sal.

"Neste momento, a última preocupação das pessoas são eleições, são votos. As pessoas estão sem telhados, estão sem luz, sem abastecimento, sem comunicações. Não temos condições para disputar eleições neste contexto", afirmou Ventura.

"Nenhuma eleição é mais importante do que ajudar a população que nos elege", defendeu o candidato apoiado pelo Chega, que pede que todos os portugueses votem ao mesmo tempo, indicando que "não há portugueses de primeira e de segunda".

