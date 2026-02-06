"Acho que Freitas do Amaral votaria em Seguro"

Ribeiro e Castro acusa André Ventura de apresentar um discurso "para desviar uma série de pessoas que teriam a predisposição para votar em Seguro para o voto branco ou para a abstenção". O ex-líder do CDS refere-se à divisão colocada no debate público sobre uma escolha entre esquerda e direita ou entre socialistas e não-socialistas. "Isto é uma invenção. É indiscutível que António José Seguro foi líder do Partido Socialista, foi líder da Juventude Socialista e tem um passado que tem a ver com o PS. Isso ninguém põe em dúvida, mas ele não apresenta um projeto socialista ou uma candidatura socialista. Não há ali, mesmo na primeira volta, nenhum discurso que se possa dizer que 'isto é uma candidatura do Partido Socialista", responde Ribeiro e Castro ao que chama de "visão distorcida das candidaturas partidárias" por André Ventura," que tem uma visão partidária para a Presidência da República, e acha que os outros também têm que ter".

"Era importante que o fizessem até em nome da direita, porque o líder da direita não é André Ventura. Só é o líder da direita se quem são os líderes da direita a abandonarem. Então é que a natureza tem horror ao vazio e, portanto, esse lugar é ocupado", explica José Ribeiro e Castro.

Ribeiro e Castro defende que Luís Montenegro e "o líder do CDS" podiam ter dado uma indicação de voto para a segunda volta. O ex-presidente do CDS compreende que não o tivesse feito logo após a primeira volta para não ser vista como uma descortesia para com Marques Mendes, que ambos tinham apoiado - e que mais tarde veio sinalizar apoio a Seguro na segunda volta.

O exercício é especulativo mas serve para marcar as diferenças entre a segunda volta das Presidenciais de 1986 e de 2026. Freitas do Amaral votaria em António José Seguro? "Não sei, mas acho que sim. Mas, enfim, creio que ele teria ganho as eleições presidenciais neste quadro", responde o diretor executivo da campanha presidencial de Freitas. José Ribeiro e Castro, ex-líder do CDS, acredita que Freitas do Amaral teria defendido uma outra estratégia à direita. " PSD e Chega deviam ter procurado apoiar uma candidatura presidencial independente que se conseguisse impor, quer no eleitorado da AD - sobretudo - quer também não tendo a oposição do Chega", sugere o advogado num debate especial da Renascença .

A crítica a Ventura é dura. "Aquilo é um produto tóxico todos os dias, que não tem nada a ver com o que as pessoas vão escolher. O propósito não é eleger ninguém, mas pôr no seu bornal o maior número de votos para depois jogar no seu combate político em São Bento e em novas 'cavalgadas' no futuro. Uma eleição, sobretudo para chefe de Estado, não é um trampolim para outras cavalarias partidárias. Isso é uma falta de respeito pelas instituições e pela democracia", denuncia o antigo presidente do CDS-PP.

De Seguro diz ter a impressão de alguém que tem " serenidade, com diálogo com todos, para assegurar a estabilidade política, que é indispensável para se cumprir os mandatos". Sobre as prioridades, anota que o discurso preocupado de Seguro com a Saúde colide com uma responsabilidade principal do Governo. " O que o Presidente da República pode fazer é uma agenda de consenso. Mas aquilo é uma agenda do Governo, não do Presidente. É o Governo que tem que conduzir esses problemas, ele é que governa. O Presidente não governa. Esse é o conselho que eu daria".

Prioridades para Belém

Entre as restantes áreas que o próximo Chefe de Estado deve acompanhar com especial relevo, Ribeiro e Castro soma a Saúde ao setor da Justiça. Aqui deve "procurar ouvir quais as ideias úteis para melhorar nos pontos mais em crise". Nas áreas internacionais de primeira grandeza que o Presidente da República deverá agarrar rapidamente, estão os 3 eixos da política externa: a Europa, a Lusofonia e o Atlântico.

"A Europa está entregue às suas instituições, convém saber como está, mas não há nada de urgente agora a não ser assinalar a nossa presença e ação. A Lusofonia está em enorme crise, a CPLP não funciona, e, se não está morta, está moribunda. E há o Atlântico, que está em crise profundíssima e é preciso identificar rapidamente os pontos de crise. Na política de Donald Trump contra a Europa, movimentos como o ataque à Dinamarca e à Gronelândia são absolutamente intoleráveis", analisa Ribeiro e Castro na Renascença.

Depois das eleições de 1986, Freitas do Amaral criou a Fundação Portugal XXI e é um bom exemplo para Cotrim de Figueiredo refletir sobre o que fazer com mais votos do que se espera. Ribeiro e Castro diz que , no dia a seguir às eleições, esses votos "valem zero" e são apenas uma memória. "Pode pendurar um quadro na parede com os percentuais eleitorais", sugere Ribeiro e Castro, dizendo esperar que o próximo Presidente mantenha a exigência." E o Presidente pode ajudar, identificando quais são as prioridades e procurando construir uma agenda de consenso que facilite a resolução dos problemas".

De Marcelo, Seguro deve mostrar que o "Presidente dos Afetos" não se foi embora e que estará perto das pessoas nos momentos de aflição, de dificuldade, para conviver.

" Pode aproveitar a importância que tem, para revelar o poder da palavra, de uma forma mais comedida e portanto mais ouvida, mais respeitada e mais seguida. Esse é o principal poder do Presidente, quer no seu gabinete ou na sala onde recebe as pessoas, quer em público". Marcelo vai sair de Belém como alguém que "criou um novo poder presidencial", ou se calhar uma declinação específica do poder moderador, a que eu chamo o "poder editor" - ele falava de manhã, falava de tarde, falava de noite, falava de manhã, falava de tarde, falava de noite, e com isso dominava a agenda.