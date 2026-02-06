Ouvir
Catarina Martins. “Governo não deve ficar calado sobre intransigência europeia nos prazos do PRR”

06 fev, 2026 - 13:46 • José Pedro Frazão

No programa “Casa Comum” da Renascença, a eurodeputada bloquista não compreende porque Portugal não ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para ter acesso a mais geradores. A ex-candidata presidencial defende ainda que Portugal poderia ter requerido informação do sistema europeu de satélites para uma melhor estimativa imediata das áreas atingidas pela tempestade Kristin.

A eurodeputada do Bloco de Esquerda Catarina Martins defende que o Governo português deve insistir com a flexibilização dos prazos de aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência.

A ex-candidata presidencial defende que a calamidade vivida por Portugal justifica que o Executivo de Luís Montenegro defenda uma alteração na aplicação do PRR.

“É uma questão de intransigência europeia em que o governo português não deve ficar calado, porque nas regras da União Europeia, como nós sabemos, os prazos valem até valer. E os governos que se organizam para defender os seus países fazem bem em fazê-lo. Não temos de aceitar”, apela Catarina Martins no programa “Casa Comum” da Renascença.

A deputada bloquista ao Parlamento Europeu não compreende as razões pelas quais o Governo não solicitou ajuda europeia em diversos domínios. “Não se percebe como não utilizou a capacidade de satélites da Europa para saber dos danos.

Portugal passou longas horas sem perceber que o Concelho da Marinha Grande, por exemplo, estava todo arrasado”, critica a eurodeputada. Da mesma forma, a dirigente do Bloco de Esquerda defende que o recurso ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil poderia ter fornecido os geradores de que Portugal precisava.

“Se há coisa que continua a fazer falta em Portugal neste momento é a energia elétrica. Os geradores não se substituem à rede, mas porque é que Portugal não pede essa ajuda?”, questiona a eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda.

