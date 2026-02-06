E se houver empate na segunda volta das eleições presidenciais?

06 fev, 2026 - 21:40 • Catarina Magalhães, com Tomás Anjinho Chagas
E se, depois de contados os votos, a segunda volta terminar num empate? A Renascença procurou saber com os constitucionalistas Teresa Violante e Jorge Bacelar Gouveia o que poderia acontecer na hipótese do xadrez político enfrentar este cenário.
Face a esta possibilidade, a especialista em assuntos relacionados com a Constituição Teresa Violante disse que é praticamente impossível acontecer um empate.
Em declarações à Renascença, Teresa Violante afastou essa possibilidade, mas afirmou que, na eventualidade de acontecer um empate, o país poderia voltar de novo às urnas, repetindo os moldes do sufrágio da segunda volta.
"É uma hipótese mesmo muito remota e, por causa disso, não há uma solução prevista na Constituição, nem na Lei Eleitoral do PR para enfrentar essa hipótese", indicou a constitucionalista.
Na opinião de Violante, "teria de haver repetição do ato eleitoral".
No entanto, este é um caso em que a lei é omissa, ou seja, não há nenhuma solução prevista sobre o que acontece se a segunda ronda às urnas for inconclusiva.
Bacelar Gouveia também admitiu a repetição do ato eleitoral perante este cenário discutido, depois de verificar a validade dos votos anteriores.
"A legislação por vezes não prevê tudo, mas acho que a primeira coisa a fazer seria repetir as eleições", defendeu o constitucionalista.
Porém, o especialista foi mais além, afirmando que, se alguma vez acontecer um empate depois de uma terceira volta, "a solução é fazer um sorteio" a ser decidido pelo Tribunal Constitucional.
