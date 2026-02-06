E se houver empate na segunda volta das eleições presidenciais?

E se, depois de contados os votos, a segunda volta terminar num empate? A Renascença procurou saber com os constitucionalistas Teresa Violante e Jorge Bacelar Gouveia o que poderia acontecer na hipótese do xadrez político enfrentar este cenário.

Face a esta possibilidade, a especialista em assuntos relacionados com a Constituição Teresa Violante disse que é praticamente impossível acontecer um empate.

Em declarações à Renascença, Teresa Violante afastou essa possibilidade, mas afirmou que, na eventualidade de acontecer um empate, o país poderia voltar de novo às urnas, repetindo os moldes do sufrágio da segunda volta.

"É uma hipótese mesmo muito remota e, por causa disso, não há uma solução prevista na Constituição, nem na Lei Eleitoral do PR para enfrentar essa hipótese", indicou a constitucionalista.

Na opinião de Violante, "teria de haver repetição do ato eleitoral".