"Freitas do Amaral não era o ‘papão’ de extrema-direita que a campanha do meu pai usou como argumento em 1986"

06 fev, 2026 - 19:12 • José Pedro Frazão
João Soares, atual apoiante de António José Seguro, diz que André Ventura representa uma ameaça muito mais séria ao regime do que Freitas do Amaral em 1986.
Num olhar para a segunda volta das presidenciais, 40 anos depois da corrida entre Freitas do Amaral e Mário Soares, o militante socialista assume que a colagem de um candidato a forças antidemocráticas faz mais sentido na campanha atual.
“Freitas do Amaral não era aquele ‘papão’ de extrema-direita que, nalguma medida, foi usado como argumento de campanha em 1986, nomeadamente pela campanha de que o meu pai era o principal protagonista”, confessa num debate digital especial na Renascença.
Aluno de Freitas do Amaral em Direito Administrativo, João Soares lembra que o professor era assistente de Marcelo Caetano que sucedeu a Salazar na chefia do Governo.
“Freitas do Amaral, naquela altura, teve à volta dele, o ‘grosso’ da direita portuguesa, e também alguns, poucos, setores saudosistas do antigo regime”, recorda João Soares, que reconhece em Freitas do Amaral um “tipo decente”.
A "ameaça antidemocrática", diz João Soares, é "muito mais séria" em André Ventura do que representava a da candidatura de Freitas do Amaral, num combate que foi “muito mais esquerda ou direita” do que o de hoje.
João Soares assevera que António José Seguro “não é uma correia de transmissão de partido nenhum”, apesar de ter sido líder do PS. “Aliás, Ventura também não é uma correia de transmissão, é o motor das várias correias de transmissão que o Chega representa”, replica face ao contexto político atual.
O antigo ministro da Cultura admite que, se for eleito, Seguro pode seguir um perfil de comunicação menos frequente em Belém por comparação com Marcelo Rebelo de Sousa. “Ele tem o carisma necessário para exercer aquela função muitíssimo bem e tem sobretudo a experiência da dignidade pessoal no relacionamento com os outros”, assegura João Soares na Renascença.