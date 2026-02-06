Ouvir
João Soares

"Freitas do Amaral não era o ‘papão’ de extrema-direita que a campanha do meu pai usou como argumento em 1986"

06 fev, 2026 - 19:12 • José Pedro Frazão

João Soares garante que António José Seguro tem carisma para ser Presidente e não é “correia de transmissão” de nenhum partido, nomeadamente do PS. Num debate especial na Renascença, olhando para as eleições de hoje a partir da experiência da segunda volta das presidenciais de 1986, o filho de Mário Soares descarta comparações entre André Ventura e Freitas do Amaral. A ‘ameaça antidemocrática’ de hoje é ‘muito mais séria’ do que o confronto que opôs Soares a Freitas do Amaral.

A+ / A-

João Soares, atual apoiante de António José Seguro, diz que André Ventura representa uma ameaça muito mais séria ao regime do que Freitas do Amaral em 1986.

Num olhar para a segunda volta das presidenciais, 40 anos depois da corrida entre Freitas do Amaral e Mário Soares, o militante socialista assume que a colagem de um candidato a forças antidemocráticas faz mais sentido na campanha atual.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Freitas do Amaral não era aquele ‘papão’ de extrema-direita que, nalguma medida, foi usado como argumento de campanha em 1986, nomeadamente pela campanha de que o meu pai era o principal protagonista”, confessa num debate digital especial na Renascença.

Aluno de Freitas do Amaral em Direito Administrativo, João Soares lembra que o professor era assistente de Marcelo Caetano que sucedeu a Salazar na chefia do Governo.

“Freitas do Amaral, naquela altura, teve à volta dele, o ‘grosso’ da direita portuguesa, e também alguns, poucos, setores saudosistas do antigo regime”, recorda João Soares, que reconhece em Freitas do Amaral um “tipo decente”.

A "ameaça antidemocrática", diz João Soares, é "muito mais séria" em André Ventura do que representava a da candidatura de Freitas do Amaral, num combate que foi “muito mais esquerda ou direita” do que o de hoje.

João Soares assevera que António José Seguro “não é uma correia de transmissão de partido nenhum”, apesar de ter sido líder do PS. “Aliás, Ventura também não é uma correia de transmissão, é o motor das várias correias de transmissão que o Chega representa”, replica face ao contexto político atual.

O antigo ministro da Cultura admite que, se for eleito, Seguro pode seguir um perfil de comunicação menos frequente em Belém por comparação com Marcelo Rebelo de Sousa. “Ele tem o carisma necessário para exercer aquela função muitíssimo bem e tem sobretudo a experiência da dignidade pessoal no relacionamento com os outros”, assegura João Soares na Renascença.

