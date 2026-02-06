Presidenciais. Campanha termina com Seguro no Porto e Ventura em Alcácer do Sal

A campanha oficial para a segunda volta das eleições presidenciais de domingo termina hoje, com António José Seguro na região Norte e André Ventura em Alcácer do Sal.

António José Seguro, o candidato mais votado da primeira volta das eleições presidenciais de 18 de janeiro, tem uma visita a uma empresa de tecnologia de saúde, no Porto, ao fim da manhã.

À noite, o candidato presidencial, apoiado pelo PS, fará um comício na Lionesa, em Matosinhos, no distrito do Porto.

André Ventura, candidato apoiado pelo Chega, partido que lidera, andará por Beja e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

Numa altura em que o país enfrenta uma crise provocada pelo mau tempo, que começou a 28 de janeiro, os dois candidatos a Presidente da República continuam na estrada, numa campanha que tem sido condicionado pelo contexto de crise provocada pelo mau tempo.

Tanto Seguro como Ventura já visitaram algumas das zonas mais afetadas pela depressão Kristin, participaram em recolha de bens e doaram lonas de cartazes.

Os cidadãos elegem o próximo Presidente da República numa segunda volta depois de António José Seguro ter obtido na primeira volta 31,11% (1.755.563 votos) e André Ventura 23,52% (1.327.021 votos).

A votação decorre em 08 de fevereiro, tendo o voto antecipado decorrido no domingo.

O vencedor do segundo sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o segundo mandato em março.