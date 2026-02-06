Seguro compreende “desilusão e revolta” de “muitos portugueses”

O candidato presidencial António José Seguro disse esta sexta-feira que compreende a “desilusão e a revolta” de “muitos portugueses”.



No comício de encerramento da campanha para a segunda volta, em Matosinhos, o antigo líder socialista quer canalizar o descontentamento dos eleitores para encontrar soluções para o país.

"Nós temos de perceber que uma parte da desilusão que existe, e também da revolta em muitos portugueses, que muitas das vezes é mal canalizada, porque é apenas canalizada para o protesto e não para a solução”, declarou.

O candidato a Presidente da República admite que as promessas dos políticos, muitas vezes, não passaram do papel.

“Mas temos de perceber que na raiz há muita verdade, porque tantas vezes foi prometido resolver tantos e tantos problemas e nem sempre se conseguiu satisfazer as necessidades e corresponder às expetativas dos portugueses.”

No encerramento da campanha, António José Seguro diz que é tempo de virar a página e implementar uma verdadeira mudança.

“Pois bem, este é um tempo novo. É um tempo em que nós nos temos de mobilizar nas soluções”, defendeu.