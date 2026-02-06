"Seguro está na linha de pensamento de Mário Soares, Ventura não tem nada a ver com Freitas do Amaral"

A carreira jornalística de José Carlos Vasconcelos começou ainda no Estado Novo e orgulha-se de ter dado em primeira mão a notícia da fundação do CDS em 1974. A longa carreira permite-lhe arriscar as comparações possíveis entre os candidatos das segundas voltas de 1986 e 2026. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Seguro é uma pessoa na linha que se pode considerar do pensamento de Mário Soares. Ventura não tem nada a ver com Diogo Freitas do Amaral. Freitas do Amaral era um homem, nem direi de direita. O CDS dizia-se sempre ‘rigorosamente ao centro’. Diogo Freitas do Amaral era um homem culto, inteligente, e um conservador católico, convicto defensor da doutrina social da Igreja, como aliás o era Adelino Amaro da Costa”, relata José Carlos Vasconcelos, num debate especial na Renascença que comparou os contextos de segunda volta em presidenciais nas eleições de 1986 e 2026. José Carlos Vasconcelos assinala que Freitas do Amaral “encarnou um bocado e tinha atrás de si forças, até da direita que ele não gostaria muito que o apoiassem”.

O histórico diretor do Jornal de Letras fala em eleições “totalmente diferentes” e que mostram uma “evolução bastante triste e com certas ameaças à democracia”, numa referência à candidatura de André Ventura. A ambiguidade oficial de CDS e PSD em relação ao apoio a candidatos na segunda volta faz também parte do bloco de notas de José Carlos Vasconcelos. "Luís Montenegro demonstrou uma grande falta de visão, para não dizer mesmo de competência política na noite das eleições. Já sabiam que os jornalistas iam pôr essa questão - e deviam pô-la - mas ele não tinha nada que responder naquela altura a isso. Um político diria que "se e quando entendermos, tomaremos uma posição a esse respeito". Não é na própria noite das eleições que vão dizer alguma coisa. Isso são erros políticos incríveis", classifica o antigo dirigente do Partido Renovador Democrático (PRD). Vasconcelos lembra que teve uma posição discreta na primeira volta das presidenciais em 1986 e acabou por apoiar Mário Soares na segunda volta. A razão para uma participação mais apagada no primeiro sufrágio foi uma discordância de fundo com o alinhamento do próprio partido. "Uma das bandeiras do PRD era lutar pela maior participação dos cidadãos. Fui primeiro signatário de uma proposta para a possibilidade de haver candidaturas independentes", recorda Vasconcelos, que se viu contrariado pelo apoio do PRD ao candidato Salgado Zenha na primeira volta.