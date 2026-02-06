Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Última vaga da tracking poll mostra Seguro com o dobro das intenções de voto de Ventura

06 fev, 2026 - 10:26 • Diogo Camilo

Nos últimos três dias, as diferenças entre Seguro e Ventura são quase mínimas. Indecisos cresceram ligeiramente, de 8,6% para 8,9%, enquanto há uma percentagem bastante elevada de intenções em votar branco ou nulo.

A+ / A-

A mais recente vaga da tracking poll da Pitagórica mostra poucas alterações em relação a segunda-feira, com António José Seguro a ter quase o dobro das intenções de voto de André Ventura.

O barómetro a três dias realizado para a TVI, a CNN Portugal, o Jornal de Notícias e a TSF mostra Seguro com 53,5% das intenções de voto, enquanto Ventura tem 28%. Em relação à última vaga, na segunda-feira, Seguro perde uma décima e Ventura ganha uma décima.

A sondagem mostra ainda que os indecisos cresceram ligeiramente, de 8,6% para 8,9%, enquanto há uma percentagem bastante elevada de intenções em votar branco ou nulo: 9,6%, que era de 9,9% há três dias.

A tracking poll entrevista 608 pessoas em três dias (neste caso, 2, 3 e 4 de fevereiro), para uma margem de erro de +/- 4,06%, e um grau de confiança de 95,5%.

Na mesma, Seguro tem mais intenções de voto em todas as faixas etárias que Seguro e vence tanto entre homens, como entre mulheres.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)