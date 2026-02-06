Última vaga da tracking poll mostra Seguro com o dobro das intenções de voto de Ventura

A mais recente vaga da tracking poll da Pitagórica mostra poucas alterações em relação a segunda-feira, com António José Seguro a ter quase o dobro das intenções de voto de André Ventura.

O barómetro a três dias realizado para a TVI, a CNN Portugal, o Jornal de Notícias e a TSF mostra Seguro com 53,5% das intenções de voto, enquanto Ventura tem 28%. Em relação à última vaga, na segunda-feira, Seguro perde uma décima e Ventura ganha uma décima.

A sondagem mostra ainda que os indecisos cresceram ligeiramente, de 8,6% para 8,9%, enquanto há uma percentagem bastante elevada de intenções em votar branco ou nulo: 9,6%, que era de 9,9% há três dias.

A tracking poll entrevista 608 pessoas em três dias (neste caso, 2, 3 e 4 de fevereiro), para uma margem de erro de +/- 4,06%, e um grau de confiança de 95,5%.

Na mesma, Seguro tem mais intenções de voto em todas as faixas etárias que Seguro e vence tanto entre homens, como entre mulheres.