Ventura acusa Seguro de mentir e afirma: "Mostra bem o tipo de Presidente que vamos ter"

06 fev, 2026 - 14:18 • Filipa Ribeiro
André Ventura considera que António José Seguro mostrou a sua "inutilidade, o vazio e falta de empatia" ao afirmar que "o essencial é que as eleições se realizem" no dia em que o candidato apoiado pelo Chega defendeu o adiamento da segunda volta das presidenciais.
Em Beja, o candidato lamentou que o adversário tenha afirmado que não tem o seu contacto e acusou-o de estar a mentir.
"Para além de ser falso, para além de ser mentira e de haver todas as provas disso, acho que só mostra bem o tipo de Presidente que vamos ter", afirmou, admitindo a eleição de Seguro.
Depois da afirmação, questionado pelos jornalistas se estava já a dar como garantida a vitória, André Ventura optou por dizer que "qualquer um dos dois" pode ser eleito e continuou o discurso a defender que Seguro mentiu, afirmando ter o contacto do candidato apoiado pelo PS.
"Eu devo ter que falar com alguém da minha própria cabeça, porque o número diz António José Seguro e tem a foto de António José Seguro. Até no dia das eleições falei com António José Seguro. Toda a gente ouviu, pessoas que estavam lá. Para quê mentir?", questionou.
Em declarações aos jornalistas no último dia de campanha que começa na Câmara Municipal de Beja para uma reunião com o líder da autarquia, e depois de admitir a eleição do seu adversário, André Ventura lamentou que Seguro já tenha dado as eleições por vencidas. "António José Seguro agora não quer falar com ninguém, acha que já ganhou as eleições", afirmou.
Na visita a Beja, o candidato e líder do Chega confirmou ter recebido resposta do Presidente da República ao pedido de adiamento de eleições que fez ontem.
Ventura diz que conversou durante a noite de forma "franca e leal", mas não quis dar pormenores da conversa. Realçou que Marcelo Rebelo de Sousa entendeu "que não há condições neste momento para um Estado de emergência e justificou-me isso na perspetiva da Presidência da República".
André Ventura admite que face às previsões de mau tempo para o fim de semana e o contexto vivido em vários municípios há o risco de "aumento da abstenção". No entanto, considera que as declarações e a postura que tem tido nas últimas horas não irão agravar a "desmobilização". "Pelo contrário", afirmou.
E o candidato acabou mesmo desmentido pelo próprio autarca de Beja, com quem esteve reunido.
Questionado sobre a escolha do local de campanha no último dia, Ventura justificou ser uma "zona bastante afetada" pelo mau tempo com "muitas estradas cortadas".
No entanto, Nuno Palma Ferro, desfaz as preocupações.
"O município de Beja, neste momento, reúne todas as condições para que o ato eleitoral seja realizado. O trânsito está absolutamente funcional, existe muita água, água a mais da que estamos habituados, mas nada que leve a uma impossibilidade de se comunicar", afirma.