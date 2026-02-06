Ventura acusa Seguro de mentir e afirma: "Mostra bem o tipo de Presidente que vamos ter"

André Ventura considera que António José Seguro mostrou a sua "inutilidade, o vazio e falta de empatia" ao afirmar que "o essencial é que as eleições se realizem" no dia em que o candidato apoiado pelo Chega defendeu o adiamento da segunda volta das presidenciais.

Em Beja, o candidato lamentou que o adversário tenha afirmado que não tem o seu contacto e acusou-o de estar a mentir.

"Para além de ser falso, para além de ser mentira e de haver todas as provas disso, acho que só mostra bem o tipo de Presidente que vamos ter", afirmou, admitindo a eleição de Seguro.

Depois da afirmação, questionado pelos jornalistas se estava já a dar como garantida a vitória, André Ventura optou por dizer que "qualquer um dos dois" pode ser eleito e continuou o discurso a defender que Seguro mentiu, afirmando ter o contacto do candidato apoiado pelo PS.

"Eu devo ter que falar com alguém da minha própria cabeça, porque o número diz António José Seguro e tem a foto de António José Seguro. Até no dia das eleições falei com António José Seguro. Toda a gente ouviu, pessoas que estavam lá. Para quê mentir?", questionou.

Em declarações aos jornalistas no último dia de campanha que começa na Câmara Municipal de Beja para uma reunião com o líder da autarquia, e depois de admitir a eleição do seu adversário, André Ventura lamentou que Seguro já tenha dado as eleições por vencidas. "António José Seguro agora não quer falar com ninguém, acha que já ganhou as eleições", afirmou.