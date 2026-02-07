Marcelo apela ao voto: "Votar amanhã é vencer a calamidade"

Marcelo Rebelo de Sousa fez uma declaração ao país no início da noite deste sábado e apelou ao voto nas eleições presidenciais agendadas para este domingo, especialmente àqueles mais afetados pelas tempestades das últimas duas semanas.

"Falo para todos vós, os que desanimaram, tiveram medo, se sentiram isolados, angustiados ou desesperados", começou por dizer.

O Presidente da República (PR) centrou a sua mensagem, por isso, na importância do voto para assegurar os valores da democracia.

"Votar amanhã é vencer a calamidade e refazer o nosso futuro. Votar amanhã chama-se liberdade, democracia e, acima de tudo, Portugal."

Ao enumerar várias situações de danos materiais e humanos provocados pelo comboio de tempestades, o PR arrancou este que deverá ser um dos últimos discursos enquanto Chefe de Estado com uma mensagem dirigida, "em especial, aos que perderam familiares e próximos, os que ficaram sem casa ou sem casa com condições para nela viverem".

"A todos vós, agradeço a resistência, a coragem e a determinação de não ceder nem desistir de um centímetro do que é vosso", afirmou.