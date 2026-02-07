Marcelo apela ao voto: "Votar amanhã é vencer a calamidade"

07 fev, 2026 - 21:05 • Catarina Magalhães
Marcelo Rebelo de Sousa fez uma declaração ao país no início da noite deste sábado e apelou ao voto nas eleições presidenciais agendadas para este domingo, especialmente àqueles mais afetados pelas tempestades das últimas duas semanas.
"Falo para todos vós, os que desanimaram, tiveram medo, se sentiram isolados, angustiados ou desesperados", começou por dizer.
O Presidente da República (PR) centrou a sua mensagem, por isso, na importância do voto para assegurar os valores da democracia.
"Votar amanhã é vencer a calamidade e refazer o nosso futuro. Votar amanhã chama-se liberdade, democracia e, acima de tudo, Portugal."
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ao enumerar várias situações de danos materiais e humanos provocados pelo comboio de tempestades, o PR arrancou este que deverá ser um dos últimos discursos enquanto Chefe de Estado com uma mensagem dirigida, "em especial, aos que perderam familiares e próximos, os que ficaram sem casa ou sem casa com condições para nela viverem".
MAU TEMPO
Numa altura em que Portugal está a ser afetado por(...)
Depois de relembrar Portugal como "um país de lutadores", Marcelo comparou a necessidade de ir às urnas nesta segunda-volta com o "voto em massa" em tempos de pandemia.
"Como há cinco anos votaram em massa sem vacinas, com hospitais a transbordarem, com mortes a subirem e contágios a galoparem, votar amanhã é como votar na pandemia em estado de emergência, ou agora, quatro dias depois da tragédia".
Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.