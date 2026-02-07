Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Marcelo apela ao voto: "Votar amanhã é vencer a calamidade"

07 fev, 2026 - 21:05 • Catarina Magalhães

Presidente da República fala com o país, em especial, com os mais afetados com as tempestades das últimas duas semanas. Marcelo agradece "a resistência, coragem e determinação de não desistir" em tempos de calamidade. "Votar amanhã chama-se liberdade e Portugal."

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa fez uma declaração ao país no início da noite deste sábado e apelou ao voto nas eleições presidenciais agendadas para este domingo, especialmente àqueles mais afetados pelas tempestades das últimas duas semanas.

"Falo para todos vós, os que desanimaram, tiveram medo, se sentiram isolados, angustiados ou desesperados", começou por dizer.

O Presidente da República (PR) centrou a sua mensagem, por isso, na importância do voto para assegurar os valores da democracia.

"Votar amanhã é vencer a calamidade e refazer o nosso futuro. Votar amanhã chama-se liberdade, democracia e, acima de tudo, Portugal."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao enumerar várias situações de danos materiais e humanos provocados pelo comboio de tempestades, o PR arrancou este que deverá ser um dos últimos discursos enquanto Chefe de Estado com uma mensagem dirigida, "em especial, aos que perderam familiares e próximos, os que ficaram sem casa ou sem casa com condições para nela viverem".

"A todos vós, agradeço a resistência, a coragem e a determinação de não ceder nem desistir de um centímetro do que é vosso", afirmou.
Ocorrências em tempo real. Veja o mapa

MAU TEMPO

Ocorrências em tempo real. Veja o mapa

Numa altura em que Portugal está a ser afetado por(...)

Depois de relembrar Portugal como "um país de lutadores", Marcelo comparou a necessidade de ir às urnas nesta segunda-volta com o "voto em massa" em tempos de pandemia.

"Como há cinco anos votaram em massa sem vacinas, com hospitais a transbordarem, com mortes a subirem e contágios a galoparem, votar amanhã é como votar na pandemia em estado de emergência, ou agora, quatro dias depois da tragédia".

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)