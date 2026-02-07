Ministra do Ambiente vai mandar acelerar as vistorias a barragens após as tempestades

A sucessão de tempestades está a testar a capacidade das 13.587 barragens e comportas existentes em Portugal. Destas, apenas 263 têm altura superior a 15 metros ou armazenamento superior a um milhão de metros cúbicos de água. São as chamadas "grandes barragens", que, na avaliação da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, estão a funcionar sem problemas.

Em Dezembro, Maria da Graça Carvalho decidiu pedir uma vistoria a todas as barragens - grandes e pequenas - do país. "Às vezes, parece que tenho 'um dedo que adivinha'. Até me assusta, mas tive a noção de que era muito importante que as nossas barragens estivessem em boas condições", afirma a ministra à Renascença, no decurso de uma entrevista em que revela que vai pedir ao grupo de trabalho constituído em Dezembro para acelerar as vistorias logo após o fim do "comboio de tempestades" que se instala em Portugal até meados de Fevereiro.





Há dois meses e meio, emitiu um despacho para elaborar um relatório de avaliação das condições de barragens portuguesas. Elas agora estão sob pressão. Admite alguns problemas pontuais na segurança eventualmente de pequenas barragens?

Estamos à espera que haja problemas em diques, não em barragens. São pequenos diques no setor agrícola que, geralmente, existem no Ribatejo. Isso é algo que tememos que aconteça, mas que costuma acontecer quando há grandes cheias no Ribatejo. Geralmente, não causam grandes perturbações. É preciso estar atento e tirar as pessoas.

Esse grupo está a trabalhar, tive reuniões com eles antes de termos informação de que íamos ter esta sucessão de tempestades. Já tive uma reunião com o presidente que está a liderar o grupo da segurança de barragens. Eles estão a trabalhar e vai ser necessário agora mais do que nunca, porque há uma grande pressão sobre as barragens.

Isso quer dizer que vão fazer uma vistoria depois da passagem das depressões?

Sim, eles estão a fazer uma vistoria a todas as nossas grandes barragens e são muitas. Estão a fazer uma vistoria muito rigorosa que pedi há cerca de dois ou três meses. Agora, mais do que nunca nota-se a importância de fazer essa vistoria.

Mas as situações são muito específicas de pequenas barragens de fins agrícolas, é isso?

Estamos mais preocupados com as pequenas barragens de fins agrícolas. É natural que haja alguns problemas, mas o essencial é que as grandes barragens estejam bem - e estão - e que se consiga chegar ao fim desta semana sem nenhum evento de maior.

Este grupo está a trabalhar e tem um prazo. Depois deste "teste de stress" das depressões, exige-se uma vistoria muito específica?

Sim, esta vistoria que eu pedi já é muito específica e muito rigorosa. Pedi a este grupo uma avaliação muito rigorosa das nossas barragens porque, todos os anos, o grupo das grandes barragens faz uma vistoria às barragens e faz uns relatórios anuais.

Pedi para fazerem uma avaliação. Às vezes, parece que tenho "um dedo que adivinha". Até me assusta, mas tive a noção de que era muito importante que as nossas barragens estivessem em boas condições. Nós temos muito bons engenheiros e muito conhecimento, do melhor que há no mundo em barragens.

Antes das depressões chegarem, já tinha nota de que elas estavam mais ou menos bem?

Não, tenho a confiança que elas estariam bem, eu não desconfio das nossas barragens nem dos nossos engenheiros. Além das vistorias anuais, é sempre bom fazer, periodicamente, uma vistoria muito detalhada para ver tudo, para ver os pequenos detalhes que possam acontecer.

Isso é o princípio da precaução, que eu sigo muito e que, agora, com as alterações climáticas, temos que seguir à risca. É uma precaução, porque as condições pioraram muito, em geral, com muitos eventos extremos.

Há cerca de três meses, fiz um despacho a pedir essa vistoria muito detalhada das nossas barragens. Não porque tivesse alguma desconfiança, mas porque acho que é algo que todos os países devem fazer. Aliás, Espanha, passados poucos dias, fez um despacho muito semelhante ao nosso.

E têm um ano para lhe apresentarem um relatório, é isto?

Sim, eu agora vou pedir para acelerarem o trabalho - agora é difícil durante estes próximos dez dias - para irem dando nota e relatórios intermédios sobre o que estão a fazer.