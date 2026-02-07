PR promulga diplomas do Governo sobre Segurança Social e Ensino Superior

07 fev, 2026 - 16:04 • Miguel Marques Ribeiro
O Presidente da República promulgou dois diplomas do Governo, anunciou a Presidência este sábado.
Mesmo com “dúvidas pontuais” que subsistem “quanto à adequação de algumas soluções”, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu confirmar o diploma do Governo que reestrutura o Instituto da Segurança Social, I. P., depois de recebidos esclarecimentos do Executivo.
O Presidente da República promulgou ainda o diploma que altera o Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro, que regula o regime geral de acesso e ingresso no ensino superior.
Neste caso, Marcelo manifesta-se preocupado com “alguns efeitos do entendimento de instituições do ensino superior no sentido minimalista e facilitista”, mas optou por mandar publicar o diploma “tendo em atenção a flexibilidade e a liberdade de escolha da fórmula adotada”.