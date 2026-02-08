"A nossa área política não é a dele", diz Leonor Beleza a Ventura

"Tal como o presidente do PSD disse na altura, a nossa área política não esteve representada. É uma área política diferente daquelas que os dois candidatos que passaram à segunda volta representam", disse.

Questionada se tal posição foi um erro - perante resultados provisórios que indicam uma vitória de Seguro na ordem dos 66% quando estão apurados os votos de mais de 98% das freguesias -, a vice-presidente do PSD reafirmou as palavras de Montenegro.

Na noite da primeira volta, o líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que não haveria indicação de voto em nenhum dos candidatos, argumentando que o espaço político da AD não estava representado na segunda volta.

"Ele diz o que quiser. A nossa área política não é a área política dele", afirmou a dirigente social-democrata Leonor Beleza.

A primeira vice-presidente do PSD reafirmou este domingo que a área política do seu partido não esteve representada na segunda volta das presidenciais e, sobre a pretensão de Ventura ser o "líder da direita", respondeu que "diz o que quiser".

A dirigente social-democrata acrescentou que, perante essa posição, "cada um dos militantes do PSD e daqueles que se reveem no partido votou como entendeu".

"É possível agora olhar para os resultados e tentar compreender as coisas. Eu própria exerci a minha liberdade de fazer uma escolha, como é sabido", disse.

Questionada se a relação do Chega no parlamento se pode alterar caso o líder deste partido tenha uma votação que se aproxima ou supera (em percentagem) a da AD nas últimas legislativas, Leonor Beleza remeteu para as palavras proferidas pouco antes pelo primeiro-ministro, de que nada mudaria na governação.

"O primeiro-ministro e líder do PSD acaba de explicar quais são os termos em que o PSD colaborará na Assembleia da República com as várias forças políticas. Eu não tenho nada a acrescentar em relação a isso", afirmou.

PSD espera “cooperação interinstitucional intensa” com Seguro

Leonor Beleza afirmou, também, que o partido espera uma “cooperação interinstitucional intensa” com António José Seguro, garantindo da parte dos sociais-democratas uma “colaboração leal e frutífera”.

“Estamos neste momento com três anos e meio em que não haverá eleições nacionais. É muito importante que utilizemos este tempo precioso em benefício de todos os portugueses, com uma cooperação interinstitucional intensa, com capacidade de diálogo, de resolver os assuntos, de encontrar soluções para aquilo que são problemas reais dos portugueses”, afirmou.

Leonor Beleza salientou que o PSD confia que o próximo chefe de Estado partilhará com o partido estes objetivos.

“Quererá ele, tanto como nós, que a cooperação interinstitucional entre órgãos de soberania durante estes anos se traduza, na verdade, em resultados visíveis ao nível do desenvolvimento do nosso país e da coesão social entre os portugueses”, disse.

Na sua declaração, Leonor Beleza começou por saudar o povo português que “demonstrou que a democracia não é adiável”.