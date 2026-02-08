Ouvir
Abstenção pode ser maior que na primeira volta das presidenciais

08 fev, 2026 - 19:00 • João Pedro Quesado , Diogo Camilo

Cenários das sondagens à boca das urnas tanto admitem que abstenção suba como desça face à primeira volta das eleições presidenciais. Na única segunda volta da democracia, em 1986, a abstenção foi de 22%, com mais de 5,9 milhões de portugueses a votar.

Depois de uma primeira volta com a segunda maior participação em eleições presidenciais, o número de portugueses a votar pode voltar a cair na segunda volta das eleições de 2026. As projeções deste domingo colocam a hipótese de a abstenção ser maior que a 18 de janeiro.

A projeção da sondagem de SIC, TVI e CNN Portugal — realizada pelo ICS/ISCTE/Gfk Metris/Pitagórica — estima uma abstenção entre 37,5% e 42,5%. Esse cenário projeta uma abstenção entre 4,1 milhões e 4,7 milhões de eleitores.

Na primeira volta, a mesma projeção apontou que o número estaria entre 35,6% e 40,6%. Em território nacional registou-se uma abstenção de 38,5% — votaram quase 5,7 milhões de portugueses —, que subiu a 47,7% com os resultados da votação fora de Portugal.

A projeção da sondagem da RTP admite uma abstenção entre 42% (significaria que 4,6 milhões não votaram) e 48% (quase 5,3 milhões de abstencionistas). Esta sondagem à boca das urnas foi realizada pela Universidade Católica, que na primeira volta projetou uma abstenção entre 37% e 43%.

Até às 16h deste domingo votaram 45,5% dos eleitores registados — 5.023.051 eleitores —, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. A percentagem de votantes até essa hora é muito ligeiramente inferior aos 45,51% da primeira volta, e superior aos 35,44% registados em 2021, quando o número de eleitores era também mais reduzido (10,8 milhões).

🔴 Ao minuto: Afluência às urnas de 22,35% até às 12h00 supera primeira volta

Eleições 2026

🔴 Ao minuto: Afluência às urnas de 22,35% até às 12h00 supera primeira volta

António José Seguro ou André Ventura? Portugal esc(...)

Entre a primeira e a segunda volta há uma diferença de mais 174.662 eleitores. Estão inscritos 11.039.672 eleitores na segunda volta das eleições presidenciais.

Na única segunda volta de eleições presidenciais em democracia, em 1986, a abstenção foi de 22%, com mais de 7,6 milhões de portugueses a votar.

