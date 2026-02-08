Afluência até às 16h00 é semelhante à da primeira volta das presidenciais

E até às 16h00, e a três horas do fecho das urnas em Portugal Continental, votaram 45,5% dos eleitores inscritos para a segunda volta das presidenciais.

A participação é muito semelhante à da primeira volta, a 18 de janeiro, quando a percentagem à mesma hora era de 45,51% — mais uma centésima. Na primeira volta, a participação veio a ser de 61,5% em território nacional.

A afluência às urnas é também quase igual à participação de 2006, a maior alguma vez registada até às 16h00, que foi de 45,56%.

Às 12h00, a afluência às urnas era de 22,35%, a maior alguma vez registada em eleições presidenciais.