Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 08 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Afluência até às 16h00 é semelhante à da primeira volta das presidenciais

08 fev, 2026 - 17:05 • Diogo Camilo

A participação é muito semelhante à da primeira volta, a 18 de janeiro, quando a percentagem à mesma hora era de 45,51% — mais uma centésima. Na primeira volta, a participação veio a ser de 61,5% em território nacional.

A+ / A-

Até às 16h00, e a três horas do fecho das urnas em Portugal Continental, votaram 45,5% dos eleitores inscritos para a segunda volta das presidenciais.

A participação é muito semelhante à da primeira volta, a 18 de janeiro, quando a percentagem à mesma hora era de 45,51% — mais uma centésima. Na primeira volta, a participação veio a ser de 61,5% em território nacional.

A afluência às urnas é também quase igual à participação de 2006, a maior alguma vez registada até às 16h00, que foi de 45,56%.

Às 12h00, a afluência às urnas era de 22,35%, a maior alguma vez registada em eleições presidenciais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 08 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)