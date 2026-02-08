André Ventura: "Portugueses colocaram-nos no caminho para governar este país"

"Os portugueses colocaram-nos no caminho para governar este país", declarou este domingo André Ventura após a derrota para António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais.

O candidato apoiado pelo Chega começou por felicitar o Presidente da República e desejou um "grande mandato" ao seu adversário: "O sucesso de António José Seguro será o sucesso de todos".

"Entramos nestas eleições com o objetivo de vencer, é sempre assim neste partido. Não vencemos e isso deve significar o reconhecer que temos de fazer mais e trabalhar mais", afirmou André Ventura. O resultado das presidenciais é um "enorme estímulo" para os combates do futuro e para "transformar Portugal".



No seu discurso de derrota, o líder do Chega salientou que, "mesmo não vencendo, este movimento teve o melhor resultado de sempre na nossa história".

André Ventura arrecadou cerca de 1,7 milhões de votos e 33,18% na segunda volta das presidenciais, com 99% das assembleias de voto contadas. Perdeu para Seguro, o candidato com o melhor resultado de sempre.

O candidato diz que lutou "contra todo o sistema político português" nestas eleições e voltou a autoproclamar-se líder da direita em Portugal, como já tinha feito na primeira volta.

"Olhando para o resultado desta noite em que superamos o resultado da AD nas últimas legislativas, é justo dizer que não tendo vencido estas eleições presidenciais os portugueses colocaram-nos no caminho para governar este país. Lideramos a direita em Portugal e vamos, em breve, governar este país".



André Ventura despiu o fato de candidato presidencial e apontou para a frente, deixando uma esperança: "Poderá demorar mais ou menos, mais mês, menos mês, mas sinto que este movimento é imparável e que cedo ou tarde Portugal vai mesmo mudar".

O líder do Chega diz partilhar o "sonho de Francisco Sá Carneiro", fundador do PSD, de "conseguir uma maioria, que não em nome das elites, mas em nome do povo, faça a diferença".