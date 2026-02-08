BE felicita Seguro: "Candidato da extrema-direita foi derrotado"

O coordenador nacional do Bloco de Esquerda (BE), José Manuel Pureza, felicitou este domingo a eleição de António José Seguro e defendeu que "travar o pacote laboral é o primeiro passo no caminho" depois da derrota da direita nas eleições presidenciais.

"O candidato da extrema-direita foi derrotado. É uma grande notícia e felicito António José Seguro. Agora, é preciso recuperar a esperança na democracia e enfrentar a direita que foi derrotada nestas eleições. Travar o pacote laboral é o primeiro passo desse caminho", defendeu José Manuel Pureza.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O coordenador nacional do Bloco reagia nas redes sociais à eleição de António José Seguro, que se tornou este domingo no sexto Presidente da República eleito da democracia portuguesa, ultrapassando a barreira dos três milhões de votos expressos, algo que anteriormente só Mário Soares, António Ramalho Eanes e Jorge Sampaio tinham conseguido.

Na segunda volta das eleições presidenciais, o antigo secretário-geral do Partido Socialista superou os três milhões de votos quando ainda faltavam apurar 42 freguesias e nove consulados, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.