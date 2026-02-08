Carneiro recusa que vitória de Seguro seja um balão de oxigénio para o PS

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, recusou este domingo que a vitória de António José Seguro nas eleições presidenciais seja uma "balão de oxigénio" para o partido porque estão em causa planos diferentes.

À chegada ao quartel-general de António José Seguro, de onde saiu menos de uma hora depois, José Luís Carneiro explicou porque é que marcou presença esta noite nas Caldas da Rainha, ao contrário do que fez na primeira volta: "Decidimos os dois não vir há três semanas e decidimos hoje os dois vir para dar um abraço, um abraço a um grande amigo de há muito tempo".

Sobre se este era o "balão de oxigénio" que os socialistas precisavam depois de resultados negativos nas últimas eleições, José Luís Carneiro negou e pediu que "não se confundam os planos", lembrando que "naturalmente o PS é um partido da oposição" e que esta foi "uma grande vitória dos democratas de todo o país".

O líder do PS considerou que este é um resultado positivo para todos os "democratas, humanistas e os que se batem todos os dias" por um "país em que o diálogo, a tolerância se imponham à sobranceria, à arrogância, ao divisionismo" e desvalorização das instituições.

"A vitória de António José Seguro é uma vitória sua em primeiro lugar, da sua coragem. Ele avançou sozinho, com estimativas eleitorais muito baixas e, a partir de uma atitude de coragem, progressivamente conquistou os portugueses. Isto é uma grande alegria", acrescentou.

Questionado sobre se não se arrepende de o PS não ter apoiado Seguro mais cedo, Carneiro disse que o resultado mostra que "a decisão foi tomada no momento oportuno".