Eanes faz apelo ao voto em "eleições verdadeiramente excecionais"

08 fev, 2026 - 16:28 • Miguel Marques Ribeiro
Depois de votar este domingo, o antigo Presidente da República Ramalho Eanes defendeu que estas "eleições são verdadeiramente excecionais pela sua importância." Os "portugueses devem votar em todas as circunstânicas, mas [de forma] muito especial nas más circunstâncias", defendeu.
Por essa razão, o próximo Presidente, seja ele António José Seguro ou André Ventura, "vai ter dificuldades que nenhum Presidente da República viveu".
Para o primeiro chefe de Estado eleito democraticamente depois do fim da ditadura, a situação nacional e internacional "é má, muito má". Em primeiro lugar, explicou, há o problema da calamidade resultante das sucessivas depressões que há semanas afetam o país. Quem for eleito, refere, terá antes de mais de "mobilizar formações partidárias e população para responder a esta situação dramática".
Eleições 2026
António José Seguro ou André Ventura? Portugal esc(...)
Ainda no âmbito interno, "a fragmentarização partidária excessiva" é outra das dificuldades, a que se junta, no plano internacional "a situação europeia e a situação geopolítica mundial", que exige um reforço dos "meios militares" e a disponibilização de "meios financeiros para a Ucrânia".
O general Ramalho Eanes votou durante a tarde em Lisboa, acompanhado da sua esposa, Manuela Eanes.