José Luís Carneiro: "A vitória de António José Seguro é a vitória da esperança sobre o ressentimento"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, disse este domingo, em Lisboa, que "a vitória de António José Seguro é a vitória da esperança sobre o ressentimento". Na reação às projeções da segunda volta das presidenciais que dá a vitória ao candidato apoiado pelos socialistas, Carneiro afirma que "é muito importante sublinhar, cerca de dois terços dos portugueses quis um presidente que defenda os valores constitucionais".
Carneiro considera ainda que apesar de António José Seguro ter sido secretário-geral do PS, "um homem do socialismo democrático", esta vitória "é de um amplo campo político democrático, que vai da esquerda à esquerda do PS até ao centro-direita e à direita democrática". "É, afinal, a vitória de todos os humanistas", concluiu.
O líder socialista quis ainda dizer que esta é ainda uma "vitória das liberdades, a vitória dos direitos e das garantias de todas e de todos os cidadãos".
José Luís Carneiro acredita ainda que Seguro será "um presidente de todos e para todos". E comparou-o a Mário Soares, Jorge Sampaio. "É a vitória de todos os democratas. Foi a vitória dos que ousaram escolher", sublinhou.
Ainda enumerando quem ganhou com a eleição de Seguro, Carneiro apontou esta como sendo “a vitória daqueles que aspiram a mais, que aspiram um Portugal com futuro, também para as mais jovens gerações”.
Depois, numa leitura mais partidária, Carneiro disse ainda que “numa noite tão especial”, o PS “estará disponível para contribuir para alguns consensos fundamentais na vida do nosso país”.
Nisso, Carneiro inclui, o reforço das capacidades da defesa, da segurança e da proteção civil, “para a reforma da justiça e para um compromisso duradouro para responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, mas também para responder à inquietante preocupação com a política de habitação”.
“O povo português escolheu o humanismo e a estabilidade política. Por isso, o Governo tem sobre si uma grande responsabilidade. Só não responderá aos problemas dos portugueses se continuar a insistir na insensibilidade, na arrogância e no distanciamento”, acusa o secretário-geral do PS.
No final, José Luís Carneiro disse que iria às Caldas dar “um abraço” a um amigo a quem “deseja as maiores felicidades”.
