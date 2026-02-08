Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 08 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Marcelo sublinha que é nos momentos mais difíceis que portugueses "estão presentes"

08 fev, 2026 - 13:47 • João Malheiro

Presidente da República referiu aos jornalistas que "o voto de hoje é muito importante", até porque vão ser "cinco anos difíceis", atendendo ao quadro internacional.

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se contente pelos números de afluência até ao meio-dia, apontando que é nos momentos difíceis que os portugueses "estão presentes".

"Os portugueses não falham e percebem que o voto é mais importante quando há mais problemas", sublinha.

E acrescenta que "quanto maior é a participação maior é força que é dada a quem vai ser Presidente".

Depois de ter votado pela última vez no seu mandato, em Celorico de Basto, como habitual, o Presidente da República referiu aos jornalistas que "o voto de hoje é muito importante", até porque vão ser "cinco anos difíceis", atendendo ao quadro internacional.

Para Marcelo, o ato eleitoral é também um de renovação e "a Democracia é a renovação das pessoas. A renovação é fundamental para as instituições viverem melhor e cumprirem melhor a sua missão".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 08 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)