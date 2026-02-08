Marcelo sublinha que é nos momentos mais difíceis que portugueses "estão presentes"

Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se contente pelos números de afluência até ao meio-dia, apontando que é nos momentos difíceis que os portugueses "estão presentes".

"Os portugueses não falham e percebem que o voto é mais importante quando há mais problemas", sublinha.

E acrescenta que "quanto maior é a participação maior é força que é dada a quem vai ser Presidente".

Depois de ter votado pela última vez no seu mandato, em Celorico de Basto, como habitual, o Presidente da República referiu aos jornalistas que "o voto de hoje é muito importante", até porque vão ser "cinco anos difíceis", atendendo ao quadro internacional.

Para Marcelo, o ato eleitoral é também um de renovação e "a Democracia é a renovação das pessoas. A renovação é fundamental para as instituições viverem melhor e cumprirem melhor a sua missão".