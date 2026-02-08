Montenegro dá os parabéns a Seguro e promete "espírito de convergência" com o "Presidente da República eleito"

O primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, deu os parabéns a António José Seguro pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais.

"Quero em nome do Governo dirigir uma palavra de felicitação ao doutor António José Seguro, Presidente da República eleito", afirmou Luís Montenegro, numa declaração a partir do Porto.

O chefe do Governo já falou com Seguro, bem como com o candidato derrotado André Ventura.

Na conversa com o "Presidente eleito", Luís Montenegro disse ter manifestado disponibilidade para Governo e o novo chefe de Estado trabalharem com "espírito de convergência" para o bem de Portugal.

Garanti, em nome do Governo, toda a disponibilidade para trabalharmos em prol do futuro de Portugal, com espírito de convergência

"Ao doutor António José Seguro garanti, em nome do Governo, toda a disponibilidade para trabalharmos em prol do futuro de Portugal, com espírito de convergência para salvaguardarmos o interesse dos portugueses, com toda a cooperação, com todo o sentido de servirmos Portugal e o povo português de forma positiva e construtiva, cada um ao nível da responsabilidade que a Constituição atribui."

Montenegro acredita que a "cooperação e colaboração" entre São Bento e Belém "será a nota dominante que garantirá a estabilidade política em Portugal".

"Em conjunto com a estabilidade económica, financeira e social, neste período que agora abrimos de cerca de três anos e meio sem eleições nacionais, pode proporcionar a continuação da execução do programa do Governo, com ele trazendo a resolução de muitos dos problemas que afligem a vida dos portugueses", salienta o primeiro-ministro.

Montenegro reafirmou, mais à frente, esperar que o seu Governo possa cumprir o mandato para o qual foi eleito e prometeu sentido de convergência com o Presidente e a Assembleia da República.

"É altura de todos poderem estar com o sentido de cumprir aquelas que foram as garantias que deram ao povo português. Todos os órgãos de soberania estão legitimados. O Governo que foi a votos duas vezes em 14 meses, o Presidente da República e a Assembleia da República. Nestas três dimensões o povo português encontra a representação política e a esperança para ver os seus problemas ultrapassados", salientou.

Nesta declaração a partir do Porto, o primeiro-ministro elogiou a "grande maturidade cívica dos portugueses", numa segunda volta das presidenciais que decorreu num contexto de dificuldades no país, devido às tempestades os últimos dias.

[em atualização]