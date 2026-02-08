Montenegro dá os parabéns a Seguro e promete "espírito de convergência"

Montenegro acredita que a "cooperação e colaboração" entre São Bento e Belém "será a nota dominante que garantirá a estabilidade política em Portugal".

"Ao doutor António José Seguro garanti, em nome do Governo, toda a disponibilidade para trabalharmos em prol do futuro de Portugal, com espírito de convergência para salvaguardarmos o interesse dos portugueses, com toda a cooperação, com todo o sentido de servirmos Portugal e o povo português de forma positiva e construtiva."

Na conversa com o "Presidente eleito", Luís Montenegro disse ter manifestado disponibilidade para Governo e o novo chefe de Estado trabalharem com "espírito de convergência" para o bem de Portugal.

O chefe do Governo já falou com Seguro, bem como com o candidato derrotado André Ventura.

"Quero em nome do Governo dirigir uma palavra de felicitação ao doutor António José Seguro, Presidente da República eleito", afirmou Luís Montenegro, numa declaração a partir do Porto.

O primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro , deu os parabéns a António José Seguro pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais.

O primeiro-ministro acredita que não será difícil a convivência com o Presidente da República eleito.

“Estou certo que, por aquilo que conheço do doutor António José Seguro, não será difícil nós estabelecermos uma relação de cooperação entre Governo e Presidência da República”, sempre respeitando “as competências que a Constituição atribuiu a cada um e as posições políticas”.

Luís Montenegro espera que o Governo possa cumprir o mandato até ao fim e afirma que, após as legislativas, abre-se um período de "três anos e meio sem eleições nacionais".

A estabilidade política, em conjunto com a estabilidade económica, financeira e social, "pode proporcionar a continuação da execução do programa do Governo, com ele trazendo a resolução de muitos dos problemas que afligem a vida dos portugueses", salienta o primeiro-ministro.

Montenegro reafirmou prometeu sentido de convergência com o Presidente e também com a Assembleia da República.

"É altura de todos poderem estar com o sentido de cumprir aquelas que foram as garantias que deram ao povo português. Todos os órgãos de soberania estão legitimados. O Governo que foi a votos duas vezes em 14 meses, o Presidente da República e a Assembleia da República. Nestas três dimensões o povo português encontra a representação política e a esperança para ver os seus problemas ultrapassados", salientou.

Montenegro promete "evolução" do pacote laboral

Questionado sobre as reservas de António José Seguro em relação ao pacote laboral colocado em cima da mesa pelo Governo, Montenegro promete alterar a proposta.

“Não escondo que atenta a posição de vários dos parceiros sociais, em particular das confederações sindicais, é natural que haja uma evolução e dentro dessa evolução também algumas reservas que os candidatos, entre os quais o agora Presidente eleito apresentaram sobre a proposta inicial do Governo, possam ser ultrapassadas.”

O primeiro-ministro espera que uma nova versão do pacote laboral "tenha a promulgação do Presidente da República", com o "objetivo de reforçar a nossa economia".

Nesta declaração a partir do Porto, o primeiro-ministro elogiou a "grande maturidade cívica dos portugueses", numa segunda volta das presidenciais que decorreu num contexto de dificuldades no país, devido às tempestades os últimos dias.