Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Nunca houve tantos votos nulos numa eleição presidencial

08 fev, 2026 - 23:32 • Diogo Camilo

Quase 100 mil pessoas votaram nulo, ultrapassando o recorde de 2011, na reeleição de Cavaco Silva. Votos em branco chegam aos 173 mil, o segundo maior número em presidenciais e quase três vezes mais do que na primeira volta de janeiro.

A+ / A-

Numa eleições polarizadoras, entre um candidato mais à esquerda e um da direita radical, a segunda volta deste domingo registou o maior número de votos nulos em presidenciais na história da democracia portuguesa.

Ao todo, e numa altura em que falta terminar de apurar 20 freguesias com eleições adiadas e sete consulados, estão registados 97.714 votos nulos (1,78% do total). O máximo até agora tinha acontecido na reeleição de Aníbal Cavaco Silva, em 2011, com 86.581 votos nulos.

O maior número de votos nulos em eleições em Portugal não ficou longe de ser batido: pertence às eleições europeias de 2014, com mais de 100 mil.

Longe também não ficou o recorde de votos em branco numas eleições presidenciais: pertence também à reeleição de Cavaco Silva em 2011, com 191.284 votos, e deverá continuar.

Neste momento, há mais de 173 mil votos em branco, o que é o segundo maior número e quase três vezes mais do que na primeira volta de janeiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 09 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)