Nunca houve tantos votos nulos numa eleição presidencial

08 fev, 2026 - 23:32 • Diogo Camilo
Numa eleições polarizadoras, entre um candidato mais à esquerda e um da direita radical, a segunda volta deste domingo registou o maior número de votos nulos em presidenciais na história da democracia portuguesa.
Ao todo, e numa altura em que falta terminar de apurar 20 freguesias com eleições adiadas e sete consulados, estão registados 97.714 votos nulos (1,78% do total). O máximo até agora tinha acontecido na reeleição de Aníbal Cavaco Silva, em 2011, com 86.581 votos nulos.
O maior número de votos nulos em eleições em Portugal não ficou longe de ser batido: pertence às eleições europeias de 2014, com mais de 100 mil.
Longe também não ficou o recorde de votos em branco numas eleições presidenciais: pertence também à reeleição de Cavaco Silva em 2011, com 191.284 votos, e deverá continuar.
Neste momento, há mais de 173 mil votos em branco, o que é o segundo maior número e quase três vezes mais do que na primeira volta de janeiro.