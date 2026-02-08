Passagem de testemunho em Belém. Marcelo felicita Seguro pela vitória

Em nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia que "telefonou a António José Seguro para o felicitar pela sua vitória nas eleições presidenciais".

Marcelo deseja "as maiores felicidades e êxitos para o mandato que os Portugueses lhe atribuíram e se iniciará dia 9 de março". O atual Presidente manifestou toda a disponibilidade "para assegurar a transição institucional" com o sucessor.

"Para esse efeito o Presidente eleito será recebido, em Belém, amanhã às 16h00", remata Marcelo em nota o site da Presidência da República.

António José Seguro tornou-se hoje no sexto Presidente da República eleito da democracia portuguesa, ultrapassando a barreira dos três milhões de votos expressos, algo que anteriormente só Mário Soares, António Ramalho Eanes e Jorge Sampaio tinham conseguido.

Na segunda volta destas eleições presidenciais, o antigo secretário-geral do Partido Socialista superou os três milhões de votos quando ainda faltavam apurar 42 freguesias e nove consulados, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Dos mais de 11 milhões de inscritos, mais de 3,3 milhões votaram em Seguro, com André Ventura a obter mais de 1,6 milhões de votos, segundo os dados às 21:30, que apontavam para um abstenção próxima dos 50%.

Apenas outras quatro vezes desde 1976 um Presidente da República foi eleito com mais de três milhões de votos, sendo Mário Soares o único a consegui-lo por duas vezes, nomeadamente em 1991, naquela que foi a maior vitória em termos de percentagem e de votos de um chefe de Estado.