PCP sublinha "grande notícia" de derrota de Ventura nas presidenciais

O secretário-geral comunista, Paulo Raimundo, afirmou este domingo que "a grande notícia do dia" é a "clara derrota" de André Ventura nas presidenciais, enquanto pediu a António José Seguro, Presidente eleito, que "não apoie uma política que afronta" a Constituição.

"Há uma clara derrota e uma clara rejeição de André Ventura e das conceções que transporta" e essa é "a grande notícia do dia de hoje", sublinhou o líder do PCP, numa declaração no Centro de Trabalho Vitória, em Lisboa, quando estavam já apurados mais de 90% dos votos, atribuindo a vitória a António José Seguro, candidato apoiado pelo PS.

"Essa é a grande questão, uma derrota para a qual o PCP se empenhou e, portanto, é com grande satisfação que temos este resultado", referiu.

A António José Seguro, sublinhou, "impõe-se que seja fiel ao juramento que fará de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e não de ser um suporte de uma política que a afronta todos os dias".

"São negativas as repetidas declarações que tem feito no sentido de cooperar com o Governo ou do reiterado compromisso de criação de condições de estabilidade com a atual governação e a sua política aliada com os interesses dos grandes grupos económicos", criticou Paulo Raimundo, que apelou ao voto em Seguro na segunda volta.

No relacionamento com o futuro Presidente da República, o PCP vai bater-se pela "clara e frontal afirmação dos valores constitucionais e pela exigência do seu cumprimento", disse.

Sobre André Ventura, apoiado pelo Chega, que lidera, o secretário-geral comunista saudou "todos os que exerceram o seu direito de voto" e destacou a "significativa participação", deixando "uma palavra particular de solidariedade para com todos aqueles que o fizeram em condições particularmente difíceis, tendo em conta as consequências das intempéries".

"O PCP saúda todos quantos impediram, com o seu voto, que alguém como André Ventura se instalasse na Presidência da República, alguém que assume uma agenda ditada por critérios e conceções reacionárias, retrógradas e antidemocráticas, em confronto com a Constituição da República, de compromisso com a política de direita, de partilha das opções do atual governo e de apoio aos interesses do grande capital", sublinhou.

Raimundo advertiu que "não deve ser desvalorizado o impacto negativo que a ampla e sistemática difusão de conceções retrógradas reacionárias pode ter junto de amplas camadas da população".

O líder comunista apelou para a "firme denúncia e combate" a posições como "a insistência num discurso assente na mentira, no estímulo a conceções xenófobas e racistas, os apelos à divisão e à discriminação, a instrumentalização de justas insatisfações e descontentamentos, escamoteando a política de direita que está na sua origem, o ataque a Abril, à Constituição e aos valores democráticos".

Defendeu que "as soluções para os problemas do país exigem outro rumo", através da "luta dos trabalhadores e do povo para travar retrocessos e afirmar direitos", destacando a manifestação nacional convocada pela CGTP para o próximo dia 28.

As declarações de Paulo Raimundo foram acompanhadas por representantes dos órgãos executivos do PCP, entre os quais António Filipe, candidato apoiado pelo partido a estas eleições, a líder parlamentar, Paula Santos, e o eurodeputado comunista, João Oliveira, além de dezenas de militantes, a maioria jovens, que aplaudiram e gritaram "PCP" e "a luta continua", de punho direito erguido.