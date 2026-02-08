"Portugueses elegeram "Presidente que está do lado da Constituição", diz Livre

08 fev, 2026 - 22:23 • Lusa
O Livre congratulou-se por "dois terços dos portugueses" terem votado num Presidente que considera que é "inoportuno mexer agora na Constituição", considerando que os números conferem a António José Seguro "uma legitimidade política acrescida".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Consideramos essencial [...] ver que dois terços dos portugueses se posicionaram por uma política que não é feita de conflitos artificiais, mas de unidade, e em particular votaram por um Presidente que está do lado da Constituição e que considera que é inadequado, inoportuno, mexer agora na Constituição", reagiu o co-porta-voz do Livre Rui Tavares, na sede do partido, em Lisboa.
O dirigente do Livre acrescentou que, "sendo esses dois terços uma maioria qualificada, é uma legitimidade política que António José Seguro tem".