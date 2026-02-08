Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

"Portugueses elegeram "Presidente que está do lado da Constituição", diz Livre

08 fev, 2026 - 22:23 • Lusa

Dois terços dos portugueses posicionaram-se "por uma política que não é feita de conflitos artificiais, mas de unidade", afirma Rui Tavares, sobre a vitória de Seguro sobre Ventura.

A+ / A-

O Livre congratulou-se por "dois terços dos portugueses" terem votado num Presidente que considera que é "inoportuno mexer agora na Constituição", considerando que os números conferem a António José Seguro "uma legitimidade política acrescida".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Consideramos essencial [...] ver que dois terços dos portugueses se posicionaram por uma política que não é feita de conflitos artificiais, mas de unidade, e em particular votaram por um Presidente que está do lado da Constituição e que considera que é inadequado, inoportuno, mexer agora na Constituição", reagiu o co-porta-voz do Livre Rui Tavares, na sede do partido, em Lisboa.

O dirigente do Livre acrescentou que, "sendo esses dois terços uma maioria qualificada, é uma legitimidade política que António José Seguro tem".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)