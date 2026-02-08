Presidenciais. 22,35% de afluência até às 12h00 supera primeira volta

08 fev, 2026 - 13:14 • Lusa
A afluência às urnas na segunda volta das eleições presidenciais situava-se, até às 12h00 deste domingo, nos 22,35%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, acima do que se registou na primeira volta.
Na primeira volta, em 18 de janeiro, à mesma hora, a afluência foi de 21,18%, o que se traduz numa subida de 1,17 pontos percentuais. A taxa de abstenção atingiu os 47,6%.
Nas eleições presidenciais de 2021, em ano de pandemia, a afluência às urnas às 12h00 situou-se nos 17,07% e em 2016 era de 15,82%.