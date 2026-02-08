Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Projeções. Seguro vence presidenciais com mais do dobro dos votos de Ventura

08 fev, 2026 - 20:00 • Diogo Camilo , João Pedro Quesado

O candidato apoiado pelo PS lidera todas as estimativas. A votação em Seguro pode ultrapassar os 70%, segundo as projeções.

A+ / A-

Veja também:

António José Seguro será o novo Presidente da República de Portugal. As três sondagens à boca das urnas da segunda volta das eleições presidenciais de 2026 estimam a vitória do ex-líder socialista com mais de o dobro da votação de André Ventura.

O candidato apoiado pelo PS lidera todas as estimativas. A votação em Seguro pode ultrapassar os 70%, segundo as projeções.

António José Seguro pode ter entre 67% e 71,4% dos votos, segundo a projeção da sondagem para a SIC, TVI e CNN Portugal — realizada pelo ICS/ISCTE/Gfk Metris/Pitagórica. Essa projeção coloca André Ventura entre 28,6% e 33% dos votos.

Na projeção da Intercampus para a CMTV e o Now, o resultado de Seguro está entre os 66,8% e os 71,8%, enquanto André Ventura ficará entre os 28,2% e 33,2%.

A projeção da Universidade Católica para a RTP coloca António José Seguro entre os 68% e os 73%. Já Ventura poderá ter entre 27% e 32% dos votos.

🔴 Ao minuto: Projeções apontam para abstenção maior que na primeira volta

Eleições 2026

🔴 Ao minuto: Projeções apontam para abstenção maior que na primeira volta

António José Seguro ou André Ventura? Portugal esc(...)

A abstenção na votação deste domingo pode aumentar face à primeira volta, de acordo com as projeções. Até às 16h deste domingo votaram 45,5% dos eleitores registados — 5.023.051 eleitores —, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. A percentagem de votantes até essa hora é muito ligeiramente inferior aos 45,51% da primeira volta.

Entre a primeira e a segunda volta há uma diferença de mais 174.662 eleitores. Estão inscritos 11.039.672 eleitores na segunda volta das eleições presidenciais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)