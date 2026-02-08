Projeções. Seguro vence presidenciais com mais do dobro dos votos de Ventura

08 fev, 2026 - 20:00 • Diogo Camilo , João Pedro Quesado
António José Seguro será o novo Presidente da República de Portugal. As três sondagens à boca das urnas da segunda volta das eleições presidenciais de 2026 estimam a vitória do ex-líder socialista com mais de o dobro da votação de André Ventura.
O candidato apoiado pelo PS lidera todas as estimativas. A votação em Seguro pode ultrapassar os 70%, segundo as projeções.
António José Seguro pode ter entre 67% e 71,4% dos votos, segundo a projeção da sondagem para a SIC, TVI e CNN Portugal — realizada pelo ICS/ISCTE/Gfk Metris/Pitagórica. Essa projeção coloca André Ventura entre 28,6% e 33% dos votos.
Na projeção da Intercampus para a CMTV e o Now, o resultado de Seguro está entre os 66,8% e os 71,8%, enquanto André Ventura ficará entre os 28,2% e 33,2%.
A projeção da Universidade Católica para a RTP coloca António José Seguro entre os 68% e os 73%. Já Ventura poderá ter entre 27% e 32% dos votos.
Eleições 2026
A abstenção na votação deste domingo pode aumentar face à primeira volta, de acordo com as projeções. Até às 16h deste domingo votaram 45,5% dos eleitores registados — 5.023.051 eleitores —, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. A percentagem de votantes até essa hora é muito ligeiramente inferior aos 45,51% da primeira volta.
Entre a primeira e a segunda volta há uma diferença de mais 174.662 eleitores. Estão inscritos 11.039.672 eleitores na segunda volta das eleições presidenciais.