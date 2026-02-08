Ouvir
Quantos recordes bateu Seguro e quantos ficaram por bater?

08 fev, 2026 - 23:41 • João Pedro Quesado

Seguro tem mais de 3,4 milhões de votos com a contagem fechada em 99,2% das freguesias e consulados.

António José Seguro é o político com mais votos na história da democracia portuguesa. O Presidente da República eleito este domingo derrubou o recorde de Mário Soares nas eleições de 1991, e ficou apenas com dois recordes por conquistar.

Seguro obteve 3.482.481 votos até ao momento em que a contagem fechou em 99,2% das freguesias e consulados. 20 freguesias no território nacional não votaram este domingo, adiando as eleições para o dia 15 de fevereiro devido às consequências do mau tempo.

O anterior recorde era de Mário Soares em 1991. Na reeleição, o Presidente socialista obteve 3.459.521 votos, acima dos pouco mais de três milhões que conseguiu na eleição para o primeiro mandato, na segunda volta das eleições de 1986.

A reeleição de Soares em 1991 é onde está um recorde onde António José Seguro não vai chegar. Mário Soares obteve 70,35% dos votos nesse ano, um recorde de percentagem. Seguro, com 66,82% dos votos, não vai conseguir alcançar esse registo.

Outro recorde que Seguro não vai conseguir é o de maior número de vitórias em concelhos. Seguro foi o candidato mais votado em 303 municípios — André Ventura venceu dois, e outros três (Golegã, Arruda dos Vinhos e Alcácer do Sal) adiaram as eleições para 15 de fevereiro em todas as freguesias.

O recorde de vitórias em concelhos é de Marcelo Rebelo de Sousa. Em 2021, quando foi reeleito Presidente, Marcelo venceu nos 308 municípios do território nacional. Um recorde que só é possível igual, se o número de concelhos ficar na mesma.

Um recorde que fica com Seguro é que é o Presidente com mais votos, e maior percentagem de votação, na eleição para um primeiro mandato. O recorde de votos na primeira eleição era de Jorge Sampaio, em 1996 — pouco mais de três milhões de votos.

Em percentagem, o recorde era até agora de António Ramalho Eanes, em 1976. Nesse ano, Eanes obteve 61,59% dos mais de 4,8 milhões de votos.

