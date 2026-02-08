Seguro agradece aos portugueses : "É o melhor povo do mundo"

08 fev, 2026 - 20:43 • Ricardo Vieira
Na primeira reação aos resultados, António José Seguro deixou uma palavra de elogio ao povo português depois de as projeções apontarem para a vitória na segunda volta das eleições presidenciais.
"A primeira palavra é simples, o povo português é o melhor povo do mundo, excelente, de uma responsabilidade cívica enorme e de um apego aos valores democráticos", disse o candidato apoiado pelo PS, à saída de casa nas Caldas da Rainha onde foi rodeado por jornalistas e populares.
Sem reconhecer a vitória, António José Seguro afirmou apenas que "a primeira mensagem dava 6%. É muito bonito". O candidato diz que não sente que este seja "um ajuste de contas".
Presidenciais 2026
Primeiro-ministro elogia grande maturidade cívica (...)
“Nenhum ajuste de conta: eu só olho para o futuro”, reforçou.
O candidato presidencial considera que o seu "objetivo é ajudar e servir o meu país e os portugueses". António José Seguro diz que imaginou que "podia merecer a confiança dos portugueses, lutei por isso."
Seguro ganhou em todos os distritos onde já foi fechada a contagem dos votos. Foi o que aconteceu em Viana do Castelo, Portalegre, Guarda, Vila Real, Viseu, Bragança e Coimbra.
No concelho de Penamacor, de onde é natural, venceu com 81,82% dos votos, mais dez pontos percentuais que na primeira volta, segundo os resultados provisórios.
O secretário-geral do PS deu os parabéns ao candid(...)